Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trụ hạng

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đánh bại HAGL - Ảnh: Minh Trần

Highlight HAGL vs HL Hà Tĩnh

Trận đấu giữa HAGL và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ quyết định 1 trong 2 đội trụ hạng V.League sớm trước 3 vòng đấu. Đội khách nhập cuộc tốt hơn. Phút thứ 4, Trọng Hoàng có cú đá ngay cực kỳ nguy hiểm sau pha phá bóng của Jairo, nhưng bàn thắng chưa đến với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. 20 phút sau, Atshimene thoát xuống sau đường chuyền của Văn Hiệp nhưng bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc.

Cuối hiệp 1, trung vệ Marciel của HAGL để bóng chạm tay trong vòng cấm địa. Trọng tài thổi phạt đền trước phản ứng quyết liệt đến từ Ban huấn luyện và cầu thủ đội chủ nhà. Sau khi kiểm tra VAR, vị vua áo đen vẫn xác định cho đội khách hưởng penalty. Trên chấm 11 mét, Atshimene không mắc sai lầm nào để đánh bại Trung Kiên, mở tỷ số cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Sang hiệp 2, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sớm nhân đôi cách biệt ở phút 56. Helerson đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0 sau tình huống đá phạt góc của Lê Viktor. Phút 74, HAGL suýt có bàn gỡ hoà nếu như trung vệ Helerson không xuất sắc đánh đầu giải ngụy

Nỗ lực của HAGL bất thành ở phút 86. Conceicao băng lên dứt điểm nhưng không vượt qua được thủ môn Thanh Tùng.

Thắng chung cuộc 2-0, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chính thức trụ hạng V.League sớm trước 3 vòng đấu. Trong khi HAGL phải chờ lượt kế tiếp để định đoạt thứ hạng của mình tại mùa giải năm nay.

Đội hình ra sân

HAGL: Trung Kiên, Quang Kiệt, Jairo, Du Học, Ngọc Lâm, Vĩnh Nguyên, Thanh Sơn, Anh Tài, Marciel, Elisio, Thanh Nhân.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Thanh Tùng, Văn Hiệp, Duy Thường, Helerson, Viết Triều, Sỹ Hoàng, Trọng Hoàng, Costa, Văn Bửu, Lê Viktor, Atshimene.

Tác giả: Thiên Minh

Nguồn tin: bongdaplus.vn