Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hơn 70 tỉ đồng/tháng

Ngày 17-5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đồng Nai cho biết đơn vị vừa chủ trì phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) triệt phá một đường dây hoạt động cá độ bóng đá trên không gian mạng quy mô lớn, bắt nhiều đối tượng.

Các đối tượng lúc mới bị bắt

Kết quả điều tra ban đầu, Phòng Cảnh sát hình sự đã tiến hành bắt giữ 12 đối tượng, khám xét khẩn cấp 5 địa điểm trong đường dây hoạt động cá độ bóng đá trên không gian mạng.

Qua đấu tranh, công an xác định đối tượng cầm đầu là Tr. Nh. T. (SN 1995) và Ph.C. B. (SN 1989, cả 2 đều ngụ TP Đồng Nai) đã sử dụng tài khoản cấp độ “Super Master” để tổ chức hoạt động cá độ bóng đá trên trang web “bong88”.

Sau đó, đối tượng chia tách từ tài khoản “Super Master” thành nhiều tài khoản cấp độ “Master”, “Agent”, “Member” cho hàng trăm đối tượng trên địa bàn thành phố Đồng Nai và các tỉnh, thành phố khác, tham gia cá độ bóng đá ở nhiều giải đấu khác nhau với số tiền giao dịch lên đến hơn 70 tỉ đồng mỗi tháng.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Uyên Châu

Nguồn tin: Báo Người Lao Động