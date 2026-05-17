Tổng công ty Chè Nghệ An: Sản xuất đình trệ, lỗ đậm và nợ kéo dài nhiều năm

“Tảng băng chìm” sau những con số báo cáo

Trong nhiều năm qua, các báo cáo tài chính tự lập của Công ty Cổ phần Tổng công ty Chè Nghệ An (CNA) chỉ phản ánh tình trạng thua lỗ ở mức cầm chừng. Tuy nhiên, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 vừa công bố đã cho thấy một thực tế hoàn toàn khác.

Tại văn bản giải trình số 18/CBTT-CNA ngày 26/3/2026, ban lãnh đạo CNA thừa nhận doanh nghiệp chưa thực hiện trích lập dự phòng đối với khoản nợ phải thu quá hạn lên tới 16,45 tỷ đồng. Đồng thời, công ty cũng chưa ghi nhận đầy đủ chi phí khấu hao tài sản cố định và các khoản chi phí trả trước với tổng giá trị hơn 18,3 tỷ đồng.

Điều này khiến bức tranh tài chính của CNA thay đổi hoàn toàn.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của CNA cho thấy doanh nghiệp đang đối mặt nguy cơ âm vốn chủ sở hữu.

Theo tính toán của đơn vị kiểm toán, nếu hạch toán đầy đủ theo đúng chuẩn mực kế toán, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của CNA tại thời điểm 31/12/2025 sẽ âm tới 41,77 tỷ đồng, thay vì mức lỗ “nhẹ” như báo cáo tự lập trước đó.

Trong khi vốn điều lệ của doanh nghiệp chỉ ở mức 34,15 tỷ đồng, khoản lỗ lũy kế nói trên đồng nghĩa toàn bộ vốn góp của cổ đông gần như đã bị “thổi bay”. CNA hiện rơi vào trạng thái âm vốn chủ sở hữu thực tế hơn 7,5 tỷ đồng.

Kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến cho thấy báo cáo tài chính của doanh nghiệp tồn tại nhiều vấn đề trọng yếu, tiềm ẩn rủi ro lớn về khả năng hoạt động liên tục.

Đáng chú ý, Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt đã từ chối đưa ra ý kiến đối với báo cáo tài chính của CNA. Đây là một trong những tín hiệu trong hoạt động kiểm toán doanh nghiệp, thường xuất hiện khi đơn vị kiểm toán không thể xác nhận tính trung thực hoặc đầy đủ của các số liệu tài chính.

Nợ thuế phình to, sản xuất “thở oxy”

Không chỉ đối mặt với nguy cơ mất vốn, CNA còn đang chìm sâu trong vòng xoáy nợ nần.

Tính đến cuối năm 2025, khoản “Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước” của doanh nghiệp đã tăng lên 12,16 tỷ đồng, cao hơn đáng kể so với mức 8,7 tỷ đồng đầu năm. Chỉ trong một năm tài chính, số nợ ngân sách của CNA đã tăng thêm khoảng 3,4 tỷ đồng.

Khoản nợ thuế kéo dài được xem là “cục máu đông” trong dòng tiền doanh nghiệp, phản ánh tình trạng bế tắc về thanh khoản cũng như khả năng hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.

Trong khi đó, quyền lợi người lao động cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tại thời điểm 31/12/2025, CNA vẫn còn nợ lương nhân viên gần 250 triệu đồng.

Điều đáng nói là trong bối cảnh nợ thuế, nợ lương và nợ phải trả liên tục gia tăng, bộ máy quản trị doanh nghiệp vẫn được duy trì đầy đủ với Hội đồng quản trị và Ban điều hành gồm nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt.

Theo báo cáo tài chính, ông Nguyễn Đức Thắng tiếp tục giữ vai trò Chủ tịch HĐQT, trong khi ông Trịnh Xuân Thắng đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc.

Năm 2025, tổng sản lượng chè của CNA chỉ đạt khoảng 298 tấn, mang về doanh thu hơn 8 tỷ đồng, con số quá nhỏ bé so với quy mô của một tổng công ty từng được xem là thương hiệu chè lớn của khu vực Bắc Trung Bộ.

Bức tranh sản xuất – kinh doanh của CNA cũng cho thấy sự sa sút nghiêm trọng. Trong hệ thống 8 chi nhánh trực thuộc, hiện chỉ còn 2 đơn vị duy trì hoạt động cầm chừng.

Theo số liệu tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025, Công ty Cổ phần Tổng công ty Chè Nghệ An đã chi tổng cộng hơn 901 triệu đồng cho bộ máy lãnh đạo và quản lý chủ chốt, tăng gần 140 triệu đồng so với năm trước. Cụ thể, ông Nguyễn Đức Thắng nhận 236,6 triệu đồng; ông Trịnh Xuân Thắng nhận 205,4 triệu đồng; bà Ngô Thị Lan nhận 166,9 triệu đồng. Ngoài ra, các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát khác nhận từ 12 triệu đồng đến gần 120 triệu đồng/người trong năm 2025.

Tổng công ty Chè Nghệ An sở hữu hệ thống nhiều chi nhánh, đơn vị trực thuộc, từng hình thành một ‘hệ sinh thái’ chè lớn tại Nghệ An.

Theo giải trình của doanh nghiệp, phần lớn tài sản sau cổ phần hóa là máy móc cũ kỹ, thiếu đồng bộ và xuống cấp, khiến hiệu quả sản xuất ngày càng suy giảm. Trong bối cảnh thị trường chè cạnh tranh khốc liệt, CNA gần như không còn đủ nguồn lực để tái đầu tư hay mở rộng vùng nguyên liệu.

Một trong những vấn đề gây nhiều tranh cãi là nghịch lý giữa tình trạng tài chính suy kiệt và việc duy trì bộ máy quản trị với chi phí quản lý doanh nghiệp vẫn ở mức đáng kể.

Dữ liệu tài chính giai đoạn 2022–2025 cho thấy lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của CNA liên tục âm, trong khi nợ phải trả ngắn hạn tăng mạnh từ 19,7 tỷ đồng lên gần 31 tỷ đồng.

Với tình trạng lỗ lũy kế vượt vốn điều lệ, âm vốn chủ sở hữu và báo cáo tài chính bị kiểm toán từ chối đưa ý kiến, CNA hiện đối mặt nhiều nguy cơ từ khả năng bị hủy niêm yết hoặc buộc phải thực hiện các biện pháp tái cơ cấu bắt buộc, thậm chí tình tình trạng sẽ xấu hơn nếu các chủ nợ và cơ quan chức năng tiến hành siết nợ quyết liệt.

Tác giả: Văn Tuân

Nguồn tin: vietnamfinance.vn