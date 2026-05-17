Công an xã Bắc Lý điều tra, khám phá nhanh vụ cướp giật tài sản và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Trước đó, ngày 08/5/2026, Công an xã Bắc Lý tiếp nhận đơn trình báo của chị N.T.H. (sinh năm 1979), trú tại bản Huồi Cáng 1, xã Bắc Lý về việc vào khoảng 11 giờ ngày 07/5/2026, tại cửa hàng tạp hóa do chị làm chủ, một nam thanh niên lạ mặt đã cướp giật 08 cây thuốc lá nhãn hiệu Thăng Long, tổng trị giá 1.120.000 đồng rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, mặc dù thời tiết mưa lớn, địa hình sạt lở gây nhiều khó khăn cho công tác xác minh, truy xét, Công an xã Bắc Lý khẩn trương huy động lực lượng, triển khai đồng bộ biện pháp nghiệp vụ để tập trung điều tra, làm rõ vụ việc.

Qua rà soát, khoanh vùng đối tượng, Công an xã xác định nghi phạm là Ngân Văn Môn (sinh năm 1999), trú tại bản Hòa Lý, xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên, sau khi gây án, đối tượng đã rời khỏi địa phương nhằm tránh sự truy bắt của cơ quan Công an.

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Bắc Lý phát hiện Ngân Văn Môn đang có mặt tại một nhà nghỉ thuộc xã Mường Xén, tỉnh Nghệ An và có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cùng một số đối tượng khác.

Ba đối tượng Ngân Văn Môn, Lương Văn Dậu và Kha Văn Nội tại Cơ quan Công an

Công an xã Bắc Lý phối hợp Công an xã Mường Xén tiến hành kiểm tra, bắt quả tang Ngân Văn Môn cùng Lương Văn Dậu (sinh năm 1993) và Kha Văn Nội (sinh năm 1993), cùng trú tại bản Hòa Lý, xã Mỹ Lý về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm: 01 cóng sử dụng ma túy, 04 viên ma túy tổng hợp và 0,45 gam hêrôin.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Đáng chú ý, Ngân Văn Môn khai nhận do cần tiền mua ma túy sử dụng nên đã thực hiện hành vi cướp giật tài sản tại cửa hàng tạp hóa của chị N.T.H., sau đó bán số thuốc lá cướp được để lấy tiền mua ma túy phục vụ việc sử dụng cá nhân.

Cùng ngày, Công an xã Bắc Lý thu giữ xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Sirius màu đỏ - đen, biển kiểm soát 37K1-156.76 là phương tiện đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi cướp giật tài sản, đồng thời thu hồi đầy đủ 08 cây thuốc lá nhãn hiệu Thăng Long cùng các tang vật liên quan.

Hiện, Công an xã Bắc Lý tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng để điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Phạm Thủy – Việt Trung

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn