Ronaldo ngậm ngùi nhìn Chủ tịch VFF trao Cúp cho Gamba Osaka

Ronaldo lại gây thất vọng trong trận đấu với Gamba Osaka ở trận chung kết AFC Champions League Two - Ảnh: AFC

Bàn thắng duy nhất của trận đấu này được ghi do công của tiền đạo Deniz Hummet ở phút 29. Sau khi bị thủng lưới, Al Nassr đã nỗ lực dâng cao và kiểm soát bóng đến 67%, tung ra tổng cộng 17 pha dứt điểm nhưng không thể có được bàn thắng.

Trong đó một mình siêu sao 41 tuổi Cristiano Ronaldo có tổng cộng 5 cú sút đều không trúng đích và anh đã bỏ lỡ 2 cơ hội rõ rệt. Với màn trình diễn tệ như thế, Ronaldo nhận số điểm 6.0 từ các chuyên gia của trang Sofascore, đó là điểm số thấp nhất trong tất cả 32 cầu thủ ra sân ở trận chung kết AFC Champions League Two.

Thất bại này khiến Al Nassr bỏ lỡ cơ hội giành danh hiệu cấp châu lục đầu tiên sau gần 3 thập kỷ và Ronaldo cũng chưa thể có được danh hiệu chính thức đầu tiên cùng đội bóng Ả Rập.

Trước mắt Ronaldo vẫn còn 1 cơ hội để vô địch cùng Al Nassr mùa này. Khi họ đang dẫn đầu bảng xếp hạng Saudi Pro League với 83 điểm, hơn 2 điểm so với đội xếp thứ hai Al Hilal. Ở vòng đấu cuối cùng, Al Nassr sẽ đón tiếp Damac trên sân nhà Alawwal Park ngày 22-5. Chỉ cần chiến thắng, Ronaldo và Al Nassr sẽ vô địch.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn (bìa phải) trao Cúp vô địch cho đội trưởng CLB Gamba Osaka - Ảnh: REUTERS

Ông Trần Quốc Tuấn (Chủ tịch Ủy ban thi đấu, Ủy viên thường vụ AFC), bắt tay tổ trọng tài điều hành trận chung kết - Ảnh: REUTERS

Trận chung kết AFC Champions League Two diễn ra trên sân Al Awwal Park có sức chứa 25.000 chỗ ngồi.

Ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Chủ tịch Ủy ban thi đấu, Thường vụ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), đã có mặt dự khán trận đấu này và thay mặt Chủ tịch AFC trao Cúp vô địch cho CLB Gamba Osaka.

Tác giả: Quốc Thắng

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ