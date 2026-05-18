Máy bay chở hơn 130 người phanh khẩn cấp, trượt khỏi đường băng

Sự việc xảy ra tại sân bay Split ở Croatia hôm 16/5, khi máy bay Airbus A220-300 của hãng hàng không Croatia Airlines đang chạy đà cất cánh. Video hiện trường cho thấy chiếc A220 mở phanh gió và kích hoạt hệ thống đảo chiều lực đẩy động cơ để phanh hãm, sau đó trượt trên đường băng và lao ra bãi cỏ bên cạnh.

Luồng khí xả từ động cơ khiến nước trên mặt đường băng bốc hơi, bao trùm một phần phi cơ. Máy bay A220 đâm trúng đèn và biển báo trên bãi cỏ, trước khi dừng hẳn lại.

Máy bay trượt khỏi đường băng khi cất cánh tại sân bay Split, Croatia ngyaf 16/5. Video: News18

Vào thời điểm xảy ra sự cố, trên máy bay có 130 hành khách và 5 thành viên phi hành đoàn. Tất cả đều sơ tán an toàn và không có thương vong. Sân bay Split phải dừng hoạt động để đội cứu hộ đưa máy bay về khu vực kỹ thuật và kiểm tra đường băng.

Giới chức địa phương cho biết máy bay bị hư hại, song chưa công bố nguyên nhân dẫn tới sự việc. Hãng hàng không Croatia Airlines khẳng định phi công đã hủy cất cánh theo đúng quy trình, báo cáo sơ bộ cho thấy máy bay di chuyển với vận tốc cao trước khi phi công kích hoạt phanh khẩn cấp.

Chiếc Airbus A220-300 gia nhập Croatia Airlines vào tháng 6/2025 trong khuôn khổ chương trình hiện đại hóa đội bay của hãng.

Phi công có thể hủy cất cánh và dừng máy bay trên đường băng nếu nghi ngờ có sự cố xảy ra, nhận được cảnh báo hoặc lo ngại về an toàn. Quy trình này chỉ được tiến hành dưới ngưỡng tốc độ nhất định, tùy thuộc vào khối lượng cất cánh và điều kiện tại sân bay. Nếu vượt quá tốc độ cho phép phanh hãm an toàn, tổ bay sẽ phải cho phi cơ cất cánh và tìm cách hạ cánh khẩn cấp sau đó.

Airbus A220 là dòng máy bay được chế tạo từ năm 2012 đến nay, với 506 chiếc đã xuất xưởng. Phiên bản A220-300 có tối đa 160 ghế ngồi, tốc độ hành trình 820-900 km/h, trần bay 12.500 m và tầm bay 6.300 km.

Tác giả: Nguyễn Tiến

Nguồn tin: vnexpress.net