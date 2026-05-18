Tài xế cầm dao tấn công sau khi lái xe lao vào đám đông ở Ý, 7 người bị thương

Cảnh sát phong tỏa hiện trường sau khi một chiếc ô tô lao vào người đi bộ ở trung tâm thành phố Modena, miền bắc Ý ngày 16-5, khiến nhiều người bị thương - Ảnh: REUTERS

Theo đài CNN ngày 17-5, vụ việc xảy ra trên phố Via Emilia - tuyến đường đông đúc ở trung tâm TP Modena nước Ý ngày 16-5.

Thị trưởng Modena, ông Massimo Mezzetti, cho biết sau khi chiếc xe lao vào đám đông, tài xế bước xuống xe và vung dao.

"Bốn công dân đã khống chế nghi phạm và giao cho lực lượng thực thi pháp luật", ông Mezzetti nói với hãng thông tấn nhà nước RAI.

Công tố viên TP Modena cho biết có tổng cộng bảy người bị thương trong vụ việc.

Hai nạn nhân buộc phải cắt cụt chi dưới do cú tông mạnh của xe, trong đó một người đang trong tình trạng nguy kịch.

Những người còn lại bị thương ở nhiều mức độ nghiêm trọng khác nhau.

Theo giới chức, hai du khách, một người Đức và một người Ba Lan, nằm trong số các nạn nhân bị xe tông.

Sau khi lao xe vào đám đông, tài xế được cho là đã dùng dao tấn công ba người đàn ông tìm cách ngăn hắn bỏ trốn.

Một người trong số này bị thương do dao đâm.

Công tố viên cho biết nghi phạm là người đàn ông 31 tuổi và đã bị ban hành lệnh tạm giam.

Giới chức nhận định nghi phạm có chủ đích gây nguy hiểm cho an toàn công cộng cũng như tính mạng các nạn nhân, do thời điểm gây án vào khoảng 16h50 là lúc khu vực đông người dân và khách mua sắm.

Tỉnh trưởng Modena, ông Fabrizio Triolo, cho biết nghi phạm có bằng quản trị kinh doanh, hiện thất nghiệp.

Ông Triolo nói thêm nghi phạm từng được chuyển đến cơ sở sức khỏe tâm thần vì bị rối loạn nhân cách dạng phân liệt vào năm 2022, song giới chức "mất dấu" người này sau một thời gian theo dõi.

"Tại thời điểm bị bắt, người này không chịu ảnh hưởng của các chất hướng thần hay kích thích nên có vẻ tỉnh táo", ông Triolo nói, đồng thời cho biết quá trình điều tra vẫn đang tiếp diễn.

Thủ tướng Ý Giorgia Meloni đã rút ngắn chuyến công du tại Greece sau vụ việc và dự kiến đến Modena ngày 18-5.

Bà Meloni mô tả đây là vụ việc "cực kỳ nghiêm trọng" và gửi lời thăm hỏi tới các nạn nhân cùng gia đình họ.

Tác giả: Thanh Hiệp

