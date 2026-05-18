Đình chỉ hoạt động, phạt 50 triệu đồng đối với phòng khám "chui" ở Nghệ An

UBND phường Vinh Phú (Nghệ An) vừa ban hành Quyết định số 1054 xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh HT tại số 112B đường Tuệ Tĩnh.

Theo quyết định xử phạt, chủ cơ sở là bà L.T.Q. (trú xã Hợp Minh, tỉnh Nghệ An) đã thực hiện các dịch vụ can thiệp thẩm mỹ như cắt mí, trẻ hóa bọng mắt bằng phương pháp điện di dù không phải là bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ, phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ hoặc cơ sở khám chữa bệnh được cấp phép thực hiện các kỹ thuật chuyên môn tương ứng.

Ngoài ra, cơ sở còn sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định.

Phòng khám "chui" hoạt động trái phép.

Với hai hành vi vi phạm trên, UBND phường Vinh Phú xử phạt tổng cộng 50 triệu đồng, mỗi hành vi bị phạt 25 triệu đồng. Đồng thời, cơ sở HT bị đình chỉ hoạt động trong thời gian 4,5 tháng.

Tác giả: Nguyễn Gia Hân

Nguồn tin: phapluatplus.baophapluat.vn