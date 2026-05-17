Tạm cấm nhiều tuyến đường phục vụ khai mạc Lễ hội Làng Sen 2026

Theo thông báo từ Công an tỉnh Nghệ An, thời gian áp dụng việc cấm đường và phân luồng giao thông diễn ra từ 17h30 đến 23h00 ngày 18/5/2026. Đây là hoạt động nhằm bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông phục vụ lễ khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2026, đồng thời chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và công bố Quyết định công nhận Khu Du lịch quốc gia Khu Di tích Kim Liên.

Tạm cấm nhiều tuyến đường phục vụ khai mạc Lễ hội Làng Sen.

Trong thời gian trên, lực lượng chức năng sẽ tạm cấm, hạn chế người và phương tiện lưu thông qua các tuyến đường trung tâm diễn ra chương trình, gồm: tuyến ngã ba Quê Ngoại - vòng xuyến Quê Nội - tuyến đường trước Khu Di tích Kim Liên - sân vận động Làng Sen - ngã ba Quê Nội; tuyến sân vận động Làng Sen - cầu Lam Trà; cùng tuyến ngã ba Quê Ngoại - đường Xô Viết - vòng xuyến Quê Nội - tuyến đường trước Khu Di tích Kim Liên - sân vận động Làng Sen - cầu Lam Trà.

Việc cấm đường không áp dụng đối với xe của đại biểu tham dự chương trình, phương tiện của lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ, phục vụ chương trình và các phương tiện ưu tiên theo quy định của pháp luật.

Đối với đại biểu tham dự chương trình, lộ trình di chuyển được bố trí theo hướng: ngã ba Quê Ngoại - đường Xô Viết - vòng xuyến Quê Nội - tuyến đường trước Khu Di tích Kim Liên - sân vận động Làng Sen và ngược lại.

Trong khi đó, người dân và du khách có thể di chuyển vào khu vực sân vận động Làng Sen theo nhiều hướng khác nhau như: từ ngã ba Quê Nội đến sân vận động Làng Sen; từ ngã ba Quê Ngoại qua ngã tư giao Tỉnh lộ 540 với đường Xô Viết, Khu Di tích Quê Ngoại, vòng xuyến Quê Nội, ngã ba cổng chào Làng Sen/giếng Phụ Đàm đến sân vận động Làng Sen; hoặc từ hướng đền Chung Sơn qua vòng xuyến Quê Nội đến sân vận động.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương cùng người dân và du khách chủ động cập nhật thông tin, lựa chọn lộ trình phù hợp, sắp xếp thời gian di chuyển hợp lý và chấp hành nghiêm hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Bên cạnh đó, người dân sinh sống dọc các tuyến đường trong khu vực tổ chức chương trình được khuyến cáo không tụ tập buôn bán, không dừng đỗ phương tiện sai quy định, không lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè; đồng thời không thả gia súc, gia cầm, vật nuôi ra đường nhằm bảo đảm an toàn giao thông và góp phần phục vụ thành công lễ khai mạc.

Lực lượng chức năng cũng kêu gọi người dân và du khách chung tay xây dựng hình ảnh Làng Sen văn minh, an toàn, thân thiện trong ngày hội lớn của quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tác giả: Trần Tú

Nguồn tin: congly.vn