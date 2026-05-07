Trọng tài Malaysia cầm còi 2 trận đấu đua trụ hạng V-League

Trọng tài Razlan Joffri Bin Ali tiếp tục cầm còi ở V-League 2025-2026 - Ảnh: VPF

Chiều 6-5, Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) cho biết hai trận đấu có ý nghĩa đua trụ hạng ở vòng 22 V-League sẽ được điều hành bởi trọng tài FIFA người Malaysia.

Cụ thể, cuộc đối đầu giữa SHB Đà Nẵng và Becamex TP.HCM, diễn ra lúc 18h ngày 8-5 trên sân Chi Lăng, sẽ do trọng tài Razlan Joffri Bin Ali điều hành.

Vị "vua áo đen" sinh năm 1985 không xa lạ với bóng đá Việt Nam khi từng cầm còi nhiều trận đấu tại V-League mùa này. Trong đó có các trận giữa Công An Hà Nội và Ninh Bình (vòng 12), hay Thanh Hóa gặp PVF-CAND (vòng 20).

Trọng tài Muhammad Izzul Fikri từng cầm còi trận Quy Nhơn Bình Định - Hà Nội ở V-League 2024-2025 - Ảnh: VPF

Trong khi đó, trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai và PVF-CAND, diễn ra lúc 17h ngày 10-5 trên sân Pleiku, sẽ do trọng tài Muhammad Izzul Fikri Bin Kamaruzaman bắt chính.

xTrọng tài sinh năm 1995 này trước đó đã hai lần đảm nhiệm trọng tài VAR tại các trận đấu của Công An Hà Nội gặp Ninh Bình (vòng 12) và trận "derby thủ đô" giữa Hà Nội FC và Công An Hà Nội (vòng 15).

Cuộc đua trụ hạng V-League 2025-2026 đang diễn ra vô cùng nóng bỏng với 1,5 suất rớt hạng, khi giải chỉ còn có 5 vòng đấu. Trong đó, đội chót bảng sẽ rớt hạng trực tiếp, đội áp chót đá play-off với đội á quân Giải hạng nhất 2025-2026 để giành quyền trụ hạng.

CLB SHB Đà Nẵng đang xếp chót bảng với 13 điểm sau 21 trận, kém chỉ 1 điểm so với PVF-CAND. CLB Becamex TP.HCM (21 điểm) và Hoàng Anh Gia Lai (22 điểm) cũng chưa chắc an toàn nếu thất bại.

