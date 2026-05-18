Cô gái bị nam thanh niên đạp thẳng vào đầu trong quán bida

Chị P. ngã xuống sàn và bị Q. đá liên tiếp vào vùng đầu - Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Chiều 17-5, thông tin từ Công an xã Diễn Châu, Nghệ An cho biết đơn vị này đã triệu tập P.M.Q. (22 tuổi, ngụ xóm Ngọc Minh, xã Diễn Châu) để làm rõ vụ việc hành hung một cô gái.

Trước đó, Công an xã Diễn Châu nhận được trình báo của chị N.T.P. (21 tuổi, ngụ xã Diễn Châu) về việc khoảng 16h25 chiều 14-5 do mâu thuẫn tình cảm, Q. đã dùng tay, chân gây thương tích cho chị tại một quán bida ở xã Diễn Châu.

Theo tường trình của chị P., giữa chị và Q. có với nhau một đứa con nhưng chưa kết hôn. Trong quá trình chung sống như vợ chồng, Q. nhiều lần đánh đập chị.

Khoảng 16h25 chiều 14-5, Q. mang theo một con dao tới quán bida - nơi chị P. đang làm việc và có hành vi hành hung chị P.

Theo camera an ninh quán bida ghi lại, Q. vào trong quán bida túm tóc rồi tát chị Q. Dù có một số người chơi bida xung quanh tới can ngăn nhưng Q. vẫn tiếp tục đánh chị P.

Công an xã Diễn Châu, Nghệ An làm việc với nam thanh niên hành hung chị P.

Khi chị P. ngã xuống sàn, Q. dùng chân đạp thẳng vào vùng đầu chị P. nhiều lần khiến chị P. bị thương vùng mặt, mắt, bầm tím trên cơ thể.

Sau khi được sơ cứu ban đầu, chị P. phải nhập viện tại một bệnh viện tuyến tỉnh Nghệ An để điều trị.

Hiện Công an xã Diễn Châu đang điều tra vụ việc.

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ