Xe khách 29 chỗ lao xuống vực, 1 người tử vong

Theo thông tin ban đầu, vụ tại nạn xảy ra vào sáng 17-5.

Hiện trường vụ tai nạn xe khách lao xuống vực. Nguồn: MXH

Vào thời gian trên, ô tô khách BKS 22F-002.xx do anh Hoàng Văn T. (SN 1990, trú tại xã Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) điều khiển đang lưu thông trên đường ĐT188 đoạn qua xã Bình An theo hướng từ xã Bình An đi xã Minh Quang, tỉnh Tuyên Quang thì bất ngờ lao vào ta luy âm bên phải đường và rơi xuống vực.

Hậu quả vụ tai nạn khiến anh Ma Văn V. (SN 1995, trú tại thôn Chẩu Quân, xã Bình An, tỉnh Tuyên Quang) tử vong tại chỗ, tài xế bị thương. Xe ô tô bị hư hỏng phần đầu và đuôi xe.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã triển khai công tác cứu hộ, phong tỏa hiện trường, đưa người bị thương đi cấp cứu.

Hiện nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn trên đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Tác giả: Như Quỳnh

Nguồn tin: Báo Người lao động