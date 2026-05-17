Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4 tuyên truyền an toàn giao thông tại Nghệ An

Tham gia chương trình có Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy số 2 - Cảnh sát biển Việt Nam, Bệnh viện Quân y 4 cùng các doanh nghiệp đồng hành gồm: Công ty TNHH NAMY Đà Nẵng, Công ty Bất động sản Đăng Quang, Công ty TNHH Thực phẩm xuất nhập khẩu và dịch vụ Chu Gia, Công ty Du lịch PhucGroup, Công ty TNHH Thảo Ái và chính quyền địa phương.

Hàng trăm người dân, đoàn viên thanh niên xã Văn Kiều tham gia chương trình tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống ma túy và phổ biến kiến thức pháp luật do Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 phối hợp tổ chức ngày 16/5/2026.

Tại buổi tuyên truyền, Đại úy Vũ Hoàng Nam, cán bộ Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 đã phổ biến Luật An toàn giao thông đường bộ cho khoảng 500 người dân trên địa bàn; đồng thời phát hơn 2.000 tờ rơi tuyên truyền. Đại úy Võ Doãn Sỹ trực tiếp hướng dẫn người dân kỹ năng đội mũ bảo hiểm đúng cách và điều khiển phương tiện an toàn.

Trong khuôn khổ chương trình, các y, bác sĩ của Bệnh viện Quân y 4 đã khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 200 người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, với tổng giá trị mỗi suất khám khoảng 200.000 đồng. Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy số 2 cũng tuyên truyền các nội dung liên quan đến Luật Cảnh sát biển Việt Nam và Luật Phòng, chống ma túy.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 hướng dẫn đoàn viên, thanh niên đội mũ bảo hiểm đúng cách và tuyên truyền kỹ năng tham gia giao thông an toàn tại chương trình

Dịp này, ban tổ chức và các đơn vị đồng hành đã trao tặng 400 lá cờ Tổ quốc, 160 cuốn sách pháp luật cho UBND xã, bí thư chi bộ và xóm trưởng; hỗ trợ 80 suất quà tiền mặt, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các hộ gia đình khó khăn. Ngoài ra, chương trình còn trao tặng 100 mũ bảo hiểm, 10 áo phao cứu hộ và 30 phao tròn cứu sinh cho các hộ giáo dân, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đại diện các đơn vị phối hợp trao tặng cờ Tổ quốc cho người dân xã Văn Kiều trong chương trình

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 thuộc Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt (Cục CSGT) hiện được giao nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc: Nghi Sơn - Diễn Châu - Bãi Vọt - Hàm Nghi - Vũng Áng - Bùng - Vạn Ninh - Cam Lộ.

Các y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 4 khám, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Văn Kiều trong chương trình phối hợp dân vận ngày 16/5/2026

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ an sinh xã hội và công tác dân vận, chương trình góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân, tăng cường tình đoàn kết quân - dân, đồng thời chung tay bảo đảm an ninh trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Đây cũng là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Tác giả: Phan Huy

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn