Đình Bắc xuất sắc nhất V-League tháng 4

Đình Bắc thăng hoa với 7 bàn ở V-League ghi trong tháng 4 - Ảnh: MINH ĐỖ

Với thành tích bất bại trong tháng 4, CLB Công An Hà Nội ẵm cùng lúc 3 giải thưởng. Trong đó gồm Đội bóng xuất sắc nhất tháng, Cầu thủ xuất sắc nhất tháng (Nguyễn Đình Bắc), và HLV xuất sắc nhất tháng (Alexandre Polking).

Các giải thưởng tháng 4 của LPBank V-League 2025 - 2026 được Công ty VPF xét từ vòng 17 đến vòng 20. Đây là giai đoạn Đình Bắc ghi dấu ấn đậm nét khi ghi 7 bàn, giúp CLB Công An Hà Nội thắng 3, hòa 1, để tiếp tục duy trì ngôi vị số một trên bảng xếp hạng.

Ở đội tuyển Việt Nam (tính cả các cầu thủ nhập tịch), không cầu thủ nào có màn thể hiện ấn tượng hơn Đình Bắc trong tháng 4. Đỗ Hoàng Hên ghi 3 bàn, 3 kiến tạo giúp CLB Hà Nội bất bại. Nguyễn Xuân Son ghi 2 bàn, 1 kiến tạo.

2 đội đứng nhì và ba bảng xếp hạng là Thể Công - Viettel và Hà Nội không có dấu ấn đáng kể nào. Họ gần như hết hy vọng đua vô địch.

Phong độ cao của Đình Bắc, sự xuất sắc của HLV Polking là những nhân tố giúp CLB Công An Hà Nội nắm cơ hội lớn để đăng quang V-League sớm trước 3 vòng. Bởi nếu thắng 2 trận kế tiếp, đội bóng ngành công an sẽ ẵm cúp mà không cần quan tâm đến các kết quả còn lại.

Giải thưởng V-League tháng 4 còn có hạng mục Bàn thắng đẹp nhất của hậu vệ Giáp Tuấn Dương (số 98 CLB Nam Định). Anh thực hiện cú sút xa từ giữa sân thành bàn ở phút 67 trận gặp Becamex TP.HCM ở vòng 20.

Tác giả: Ngọc Lê

