Cầu thủ bỏ lỡ World Cup 2026 vì bố bắt ở nhà

Ben Farhat bỏ lỡ World Cup 2026.

Theo tiết lộ từ HLV Sabri Lamouchi, chiến lược gia của tuyển Tunisia đã lên kế hoạch triệu tập tài năng trẻ đang khoác áo Karlsruher cho giải đấu diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico. Tuy nhiên, trước thời điểm công bố danh sách chính thức, ông Lamouchi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ bố của Ben Farhat.

“Bố Ben Farhat đã gọi cho tôi và bảo rằng con ông ấy còn quá trẻ để tham dự World Cup. Tôi rất sốc. Tôi đã cố gắng liên lạc với cậu ta nhưng điện thoại toàn báo thuê bao. Tôi đành phải xóa tên cậu ấy”, HLV Lamouchi nói.

Sau đó, HLV Lamouchi cho biết ông đã cố gắng liên lạc trực tiếp với Ben Farhat để làm rõ tình hình, nhưng tiền đạo 19 tuổi không phản hồi. Sau cùng, chiến lược gia này quyết định loại cầu thủ sinh ra tại Đức khỏi danh sách tham dự World Cup vì không nhận được sự đồng thuận từ gia đình.

Ben Farhat từng phải nghỉ thi đấu trong phần lớn giai đoạn đầu mùa giải năm nay do chấn thương. Tuy nhiên, anh đã trở lại mạnh mẽ trong giai đoạn lượt về tại Bundesliga 2 và nhanh chóng gây ấn tượng với phong độ nổi bật dưới màu áo Karlsruher.

Màn trình diễn đó giúp Ben Farhat lần đầu được triệu tập lên tuyển Tunisia ở các trận giao hữu với Haiti và Canada hồi tháng trước. Không chỉ vậy, nhiều CLB Bundesliga cũng đang theo dõi sát sao sự phát triển của chân sút trẻ này.

Ở World Cup 2026, Tunisia nằm ở bảng F cùng Hà Lan, Thụy Điển và Nhật Bản.

Tác giả: Duy Luân

Nguồn tin: znews.vn