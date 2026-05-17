U19 Việt Nam thắng liên tiếp đại diện Nhật Bản hơn tuổi

Ngày 16/5, U19 Việt Nam có trận đấu đầu tiên trong chuyến tập huấn ở Nhật Bản. Theo đó, “Những chiến binh trẻ sao vàng” thắng 2-1 trước đội U20 Đại học Shizuoka Sangyo. Những người lập công cho đội nhà là Nguyễn Trọng Đức Vũ và Nguyễn Thành Vinh.

Vào hôm nay (17/5), đội tái đấu với lực lượng U22 của trường Đại học này. U19 Việt Nam đã thắng 3-2, bằng các bàn của Thiên Phú, Văn Bách, Quốc Khánh. Theo kế hoạch, U19 Việt Nam có 2 trận tiếp theo gặp Đại học Tokai Gakuen (ngày 19/5), đội dự bị của CLB Shimizu S-Pulse (21/5).

U19 Việt Nam tập huấn tại Nhật Bản từ ngày 14/5 đến 26/5 với tổng cộng 30 cầu thủ. Ngày 18/5, thủ môn Nguyễn Bảo Ngọc của SLNA sẽ là thành viên cuối cùng hội quân với U19 Việt Nam. Đội hiện đã ổn định nơi ăn ở tại Nagoya và đang tích cực tập huấn theo chương trình đề ra.

Chuyến tập huấn nhằm mục đích hướng đến VCK U19 Đông Nam Á 2026. Giải sẽ diễn ra tại Indonesia từ ngày 1/6 đến 15/6. Ở vòng bảng, U19 Việt Nam nằm tại bảng A cùng Indonesia, Timor Leste và Myanmar.

Dù được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn, đặc biệt trước chủ nhà Indonesia, nhưng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chuyên môn và tâm lý, U19 Việt Nam đang hướng tới mục tiêu thi đấu hiệu quả, tạo nền tảng cho các mục tiêu dài hạn, trong đó có vòng loại U20 châu Á.

Tác giả: Vy Cầm

