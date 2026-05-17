Lũ lên bất ngờ trong đêm, cuốn xe khách trôi trăm mét

Một ôtô khách chở gần 20 người gồm giáo viên và học sinh đi tham quan khu di tích Pác Bó bị chết máy khi đi qua đoạn ngập tại khu vực hang Ngườm Bang trên quốc lộ 4A. Toàn bộ hành khách được đưa ra ngoài an toàn, song khoảng 20 phút sau, chiếc xe bị lũ cuốn trôi gần 100 m.

Ông Linh Phú Cường, Chủ tịch UBND xã Lý Quốc, cho biết nước lũ lên quá nhanh khiến nhiều khu vực bị cô lập cục bộ. Khi được tìm thấy, chiếc xe khách đã bị vò nát, biến dạng hoàn toàn do va đập mạnh trong dòng nước.

Xe ôtô bị cuốn trôi ở Cao Bằng. Ảnh: Huyền Trang

Người dân xã Lý Quốc cho biết nước lên rất nhanh chỉ trong thời gian ngắn, nhiều gia đình không kịp di chuyển tài sản. "Khoảng 20 năm nay khu vực này chưa từng có trận lũ lớn như vậy", chị Nguyễn Hảo nói và cho biết nhiều người phải chạy sang hàng xóm hoặc khu vực cao để tránh lũ.

Chính quyền ghi nhận 114 nhà dân bị ngập dưới một mét nước. Nhiều xóm như Bằng Ca, Bản Thuộc, Đồng Tâm, Nà Vị, Nà Quản, Lũng Đa, Bản Bang, Bản Thang, Trường Yên bị ngập úng cục bộ do nước từ thượng nguồn đổ về nhanh.

Mưa lớn cũng gây thiệt hại nhiều công trình hạ tầng. Quốc lộ 4A bị ngập tại khu vực cầu Bản Thầng và hang Ngườm Bang; tỉnh lộ 206 sạt lở taluy dương tại nhiều vị trí. Tuyến đường giao thông nông thôn vào xóm Bản Thang và khu vực cầu Nà Mu ngập sâu hơn 3 m.

Một điểm trường tại xã Lý Quốc ngập dưới một mét nước, mương thủy lợi Nà Quản bị gãy, nhiều diện tích nông nghiệp ven suối và vùng trũng thấp ở Lý Quốc, Đàm Thủy bị ngập, vùi lấp, hiện chưa thống kê xong thiệt hại.

Nước lũ lên nhanh ở xã Lý Quốc, đêm 16/5. Ảnh: Cao Bằng

Theo cơ quan khí tượng, lượng mưa đo được từ 17h đến 22h hôm qua tại trạm Minh Long, xã Lý Quốc là 314 mm, trạm Đàm Thủy 213 mm, Quang Long 118 mm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cảnh báo nhiều khu vực đã gần bão hòa hoặc bão hòa hoàn toàn, làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và sụt lún.

Trong 3-6 giờ tới, Cao Bằng tiếp tục có mưa phổ biến 20-70 mm, có nơi trên 70 mm; Quảng Ninh mưa 40-70 mm, có nơi vượt 120 mm.

Nhiều địa phương được cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, trong đó tại Cao Bằng có các xã Đàm Thủy, Lý Quốc, Quang Long, Trường Hà, Hà Quảng, Hòa An, Thạch An; tại Quảng Ninh gồm Ba Chẽ, Bình Liêu, Tiên Yên, Vân Đồn, Hạ Long, Cẩm Phả, Móng Cái.

Cơ quan khí tượng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất có thể gây chia cắt giao thông, đe dọa tính mạng người dân, phá hủy công trình dân sinh và ảnh hưởng hoạt động sản xuất. Chính quyền địa phương được đề nghị rà soát các khu vực xung yếu, điểm nghẽn dòng chảy để chủ động sơ tán và ứng phó.

Tác giả: Gia Chính

Nguồn tin: vnexpress.net