Độc lạ World Cup: Cầu thủ bị bố bắt ở nhà, từ chối lời triệu tập từ đội tuyển

Một câu chuyện hy hữu vừa xuất hiện trước thềm FIFA World Cup 2026 khi tiền đạo trẻ Louey Ben Farhat của Tunisia bất ngờ từ chối lên tuyển chỉ vì… bố không đồng ý cho con trai hội quân.

Theo truyền thông Tunisia, sự việc xảy ra ngay trước thời điểm HLV Sabri Lamouchi công bố danh sách 26 cầu thủ tham dự World Cup 2026. Nhà cầm quân 54 tuổi tiết lộ ông đã nhận được cuộc gọi ngắn từ bố của Ben Farhat vào buổi sáng cùng ngày.

Louey Ben Farhat vắng mặt ở World Cup 2026 vì lý do hy hữu.

“Bố của cậu ấy gọi điện và nói con trai ông còn quá sớm để lên tuyển nên sẽ không hội quân, sau đó lập tức dập máy”, HLV Lamouchi chia sẻ với truyền thông.

Thông tin này nhanh chóng khiến người hâm mộ bóng đá Tunisia bất ngờ. Trong bối cảnh nhiều cầu thủ xem World Cup là giấc mơ lớn nhất sự nghiệp, việc một tài năng trẻ từ chối cơ hội dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh được xem là trường hợp cực kỳ hiếm gặp.

Louey Ben Farhat hiện được đánh giá là một trong những tiền đạo triển vọng của bóng đá Tunisia. Chân sút trẻ gây ấn tượng nhờ tốc độ, kỹ thuật và khả năng săn bàn khá toàn diện. Trước đó, anh được kỳ vọng sẽ là phương án dự phòng chất lượng cho hàng công Tunisia tại World Cup 2026.

Việc Ben Farhat vắng mặt khiến kế hoạch nhân sự của HLV Sabri Lamouchi bị ảnh hưởng đáng kể. Chiến lược gia người Pháp gốc Tunisia cũng không giấu được sự thất vọng trước quyết định đầy bất ngờ từ gia đình cầu thủ này.

Louey Ben Farhat trong màu áo đội tuyển Tunisia.

Trên mạng xã hội, câu chuyện nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi. Nhiều người hâm mộ cho rằng đây là “tình huống có một không hai” trong lịch sử World Cup, trong khi số khác cho rằng gia đình cầu thủ có thể muốn Ben Farhat tập trung phát triển sự nghiệp lâu dài thay vì chịu áp lực quá sớm ở sân chơi lớn nhất thế giới.

Tunisia nằm trong nhóm những đại diện châu Phi đáng chú ý tại World Cup 2026. Đội bóng Bắc Phi đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng và tạo bất ngờ trước các đối thủ mạnh ở giải đấu tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico.

Tác giả: Thiên Anh

Nguồn tin: kienthuc.net.vn