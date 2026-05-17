Hành trình truy vết, bắt giữ nghi phạm cướp giật dây chuyền vàng liên tỉnh

Sáng 17-5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã di lý đối tượng Nguyễn Ngọc Chúc (SN 2001; trú tại phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai) từ tỉnh Đắk Lắk về địa phương để phục vụ công tác điều tra.

Đối tượng Chúc đã bị bắt sau khi cướp giật dây chuyền vàng ở xã Tuy Phước.

Trước đó, vào trưa 10-5, Chúc thực hiện hành vi cướp giật một sợi dây chuyền vàng của một phụ nữ tại xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Tuy Phước đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai nhanh chóng vào cuộc, tổ chức xác minh, truy vết đối tượng.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Ngọc Chúc là nghi phạm chính liên quan đến vụ án. Tiếp tục lần theo dấu vết, trinh sát phát hiện sau khi gây án, Chúc đã mang sợi dây chuyền cướp giật được đến một tiệm vàng tại phường Quy Nhơn bán với giá 18 triệu đồng để tiêu xài.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến chiều 15-5, lực lượng công an xác định Chúc đang di chuyển trên xe khách 16 chỗ, chạy tuyến Pleiku – Buôn Ma Thuột trên Quốc lộ 14. Ngay lập tức, thông tin được chuyển đến Trạm Cảnh sát giao thông Krông Púk (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk) để phối hợp chốt chặn.

Khoảng 14 giờ 25 cùng ngày, khi phương tiện di chuyển đến địa phận xã Cuôr Đăng, lực lượng chức năng đã tổ chức đón lõng, khống chế và bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Ngọc Chúc.

Tác giả: Đức Anh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động