Có nên uống nước ép nghệ tươi?

Giá trị dinh dưỡng và công dụng của nghệ tươi

Trong củ nghệ có nhiều thành phần quý như:

- Curcumin: hoạt chất chống oxy hóa mạnh, giúp trung hòa gốc tự do, giảm viêm, hỗ trợ ngăn ngừa một số bệnh mạn tính.

- Tinh dầu nghệ: có khả năng kháng khuẩn, kháng nấm, giúp làm lành vết thương và bảo vệ gan. Tuy nhiên, tinh dầu nghệ có tính cay, ấm, nếu uống nhiều dễ gây cảm giác nóng gan, nóng dạ dày.

- Vitamin và khoáng chất: như vitamin C, vitamin E, sắt, kali, mangan… góp phần tăng cường sức khỏe tổng thể.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa

Hoạt chất curcumin trong nghệ có tác dụng kích thích tiết dịch mật, từ đó giúp tiêu hóa chất béo tốt hơn và giảm tình trạng đầy hơi, khó tiêu. Uống một lượng nhỏ nước ép nghệ sau bữa ăn có thể cải thiện chứng rối loạn tiêu hóa, ợ chua, đồng thời làm dịu cảm giác đau bụng nhẹ. Đặc biệt, ở những người có dạ dày nhạy cảm, curcumin còn góp phần bảo vệ niêm mạc dạ dày khỏi viêm loét.

Giúp giải độc và bảo vệ gan

Gan là cơ quan chịu trách nhiệm chính trong việc chuyển hóa và đào thải độc tố. Các nghiên cứu cho thấy curcumin và tinh dầu trong nghệ có khả năng giảm men gan, chống viêm và bảo vệ tế bào gan trước tác động của rượu bia hay hóa chất độc hại. Uống nước ép nghệ tươi thường xuyên, với liều lượng vừa phải, giúp gan hoạt động hiệu quả hơn và giảm nguy cơ mắc các bệnh về gan.

Tăng cường hệ miễn dịch

Nghệ chứa nhiều chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Các chất này có vai trò quan trọng trong việc trung hòa gốc tự do – thủ phạm gây lão hóa và nhiều bệnh lý mạn tính. Nhờ đó, uống nước ép nghệ tươi giúp tăng cường sức đề kháng, giảm nguy cơ cảm cúm, viêm nhiễm và hỗ trợ cơ thể phục hồi nhanh hơn sau ốm bệnh.

Kháng viêm, giảm đau

Một trong những tác dụng nổi bật của curcumin là khả năng chống viêm tự nhiên. Với những người mắc bệnh xương khớp như viêm khớp, thoái hóa khớp, uống nước ép nghệ có thể hỗ trợ giảm đau, giảm sưng. Ngoài ra, curcumin còn được nghiên cứu về vai trò trong việc ngăn ngừa sự phát triển của các tế bào bất thường trong cơ thể.

Làm đẹp da, ngăn ngừa lão hóa

Không chỉ tốt cho sức khỏe bên trong, nghệ tươi còn được phụ nữ ưa chuộng nhờ công dụng làm đẹp. Các chất chống oxy hóa trong nghệ giúp làm chậm quá trình lão hóa, làm mờ vết thâm, hỗ trợ trị mụn và làm sáng da. Khi uống nước ép nghệ kết hợp với mật ong, hiệu quả làm đẹp càng rõ rệt, vừa nuôi dưỡng làn da từ bên trong vừa tăng cường sức khỏe tổng thể.

Hỗ trợ tim mạch

Nước ép nghệ có khả năng giảm cholesterol xấu (LDL), tăng cholesterol tốt (HDL) và ngăn ngừa sự hình thành cục máu đông. Nhờ đó, thức uống này góp phần cải thiện lưu thông máu, giảm nguy cơ xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim và đột quỵ.

Giúp kiểm soát cân nặng

Curcumin được cho là có khả năng tăng cường quá trình trao đổi chất và hỗ trợ phân hủy chất béo. Với những người muốn duy trì vóc dáng hoặc giảm cân, bổ sung nước ép nghệ tươi trong chế độ ăn uống lành mạnh có thể mang lại hiệu quả tích cực.

Thư giãn, cải thiện giấc ngủ

Một ly nước ép nghệ tươi pha cùng sữa ấm vào buổi tối không chỉ tốt cho tiêu hóa mà còn giúp cơ thể thư giãn, dễ ngủ hơn. Điều này đặc biệt hữu ích với những người hay căng thẳng, mất ngủ do áp lực công việc.

Uống nước ép nghệ tươi thế nào để hấp thụ tối da dưỡng chất?

Uống nước ép nghệ tươi mang lại nhiều lợi ích, nhưng cần lưu ý rằng curcumin trong nghệ khó tan trong nước và khó hấp thu trực tiếp. Khi uống nguyên chất, cơ thể chỉ hấp thụ được một phần nhỏ. Do đó, để tăng hiệu quả, người ta thường kết hợp nghệ với dầu (dầu oliu, dầu dừa) hoặc hạt tiêu đen – vốn có hoạt chất piperine giúp tăng khả năng hấp thu curcumin lên gấp nhiều lần.

Ngoài ra, nước ép nghệ tươi có vị cay nồng, mùi hăng và có thể gây kích ứng dạ dày nếu uống quá nhiều hoặc uống khi bụng rỗng. Vì vậy, uống nghệ tươi nên được thực hiện đúng cách, đúng liều lượng, tránh lạm dụng.

Khuyến nghị sử dụng:

- Mỗi ngày có thể uống khoảng 5–10g nghệ tươi (tương đương 1 củ nhỏ), không nên vượt quá.

- Có thể pha cùng mật ong, sữa ấm, hoặc một ít dầu dừa để dễ uống hơn và tăng khả năng hấp thu.

- Người bị viêm loét dạ dày nặng, sỏi mật, phụ nữ mang thai, người đang dùng thuốc chống đông máu nên thận trọng và tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng.

Tác giả: Vân Lê

Nguồn tin: phapluatxahoi.kinhtedothi.vn