Không muốn cơ thể lão hóa nhanh và rước bệnh vào người, tránh xa ngay 5 loại thực phẩm này

Có thể bạn chưa biết một số thực phẩm thường ngày có thể góp phần làm tăng tốc quá trình lão hóa của cơ thể. Hãy cùng tìm hiểu về 5 thực phẩm làm tăng quá trình lão hóa của cơ thể nên tránh xa chúng trong chế độ ăn uống của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Top 5 thực phẩm gây lão hóa nhanh

Thức ăn cay, nóng: Gia vị cay có thể làm giãn mạch máu, thậm chí khiến mao mạch nhỏ bị vỡ, gây vết tím hoặc đỏ trên da. Với người mắc chứng đỏ mặt (rosacea), đặc biệt là phụ nữ sau mãn kinh, thức ăn cay có thể kích thích bệnh bùng phát. Ngoài ra, cay nóng còn làm tăng tiết mồ hôi, dễ gây mụn và vết thâm.

Thức ăn chiên xào: Đồ chiên rán ở nhiệt độ cao tạo ra các gốc tự do gây tổn thương tế bào, thúc đẩy quá trình lão hóa và làm mất độ đàn hồi của da. Hàm lượng muối cao trong món chiên còn khiến da mất nước, dễ nhăn. Thay vì khoai tây chiên, bạn có thể chọn khoai lang nướng, giàu đồng, giúp sản xuất collagen.

Ảnh minh họa: Internet

Nước ngọt, nước tăng lực: Nếu bạn càng sử dụng nhiều nước ngọt và nước uống tăng lực, các tế bào trong cơ thể bạn càng già đi nhanh chóng. Chúng có rất nhiều đường. Đường là nguồn thức ăn cho các vi khuẩn trong miệng. Vi khuẩn tiêu thụ đường cũng tạo ra axit làm mòn men răng và gây sâu răng. Những bất lợi khác của việc tiêu thụ nước ngọt quá nhiều bao gồm tăng cân và nguy cơ đột quỵ và sa sút trí tuệ...

Đồ nướng: Đồ nướng là một trong những loại thực phẩm khiến bạn lão hóa sớm. Đồ nướng có nhiều chất béo gây xơ vữa mạch máu và có nguy cơ dẫn đến đột quỵ. Chúng cũng chứa nhiều đường, có thể gây ra bệnh tiểu đường, huyết áp cao và sâu răng. Nướng thịt ở nhiệt độ cao cũng có thể biến đổi các thành phần trong thực phẩm, sinh ra các chất chuyển hóa có khả năng thúc đẩy phản ứng viêm nhiễm, từ đó có nguy cơ mắc các bệnh như viêm khớp, trầm cảm, Alzheimer và một số bệnh ung thư.

Ảnh minh họa: Internet

Các loại thịt đã qua chế biến: Các loại thịt đã qua chế biến như thịt xông khói, xúc xích, giăm bông và thịt nguội được hun khói, ướp gia vị hoặc ướp muối để giữ được lâu hơn mà không bị hỏng. Đó là điều khiến chúng vừa ngon lại vừa nguy hiểm. Các loại thịt này chứa nhiều chất béo bão hòa, natri và sulfit, chúng có thể khiến da bị mất nước và gây ra phản ứng viêm làm suy yếu lớp collagen. Để bổ sung protein, bạn có thể đổi từ thịt chế biến sang trứng, đậu hoặc chọn các loại thịt nạc hơn như gà, những loại thịt này chứa nhiều protein và các axit amin cần thiết cho sự tổng hợp collagen.

Muốn cho làn da đẹp ta cần phải làm gì?

Để có làn da đẹp và khỏe mạnh, cần kết hợp nhiều yếu tố trong chăm sóc da và lối sống:

Bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời: Hạn chế tiếp xúc với ánh nắng từ 10h sáng đến 4h chiều, sử dụng kem chống nắng có chỉ số SPF từ 30 để bảo vệ da khỏi tia UV.

Dưỡng da đúng cách: Làm sạch da hàng ngày, dưỡng ẩm và cấp nước cho da, chọn sản phẩm chứa retinol, vitamin C hoặc peptide theo lời khuyên của bác sĩ da liễu để chống lão hóa và làm sáng da.

Ảnh minh họa: Internet



Thăm khám bác sĩ da liễu định kỳ: Để điều trị các vấn đề da như mụn, thâm nám hoặc nếp nhăn, bác sĩ da liễu sẽ kiểm tra và tư vấn phương pháp điều trị phù hợp như laser, peel da hoặc thuốc bôi cho từng trường hợp cụ thể.

Lối sống khoa học: Ngủ đủ 7-8 tiếng mỗi ngày, hạn chế tiếp xúc với khói bụi ô nhiễm, uống đủ nước, áp dụng thực đơn giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa theo hướng dẫn của bác sĩ.

Tác giả: An Nhi

Nguồn tin: phunusuckhoe.giadinhonline.vn