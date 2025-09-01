Nghệ An ra quân kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu 2025. Ảnh: QLTT

Cụ thể, UBND tỉnh Nghệ An vừa ký quyết định số 2788/QĐ-UBND, về việc thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra chấp hành các quy định bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu năm 2025.

Đợt kiểm tra an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu của tỉnh Nghệ An năm 2025 diễn ra từ ngày 5/9/2025 đến ngày 6/10/2025. Nội dung chính của kế hoạch gồm công tác tuyên truyền và công tác kiểm tra.

Về công tác kiểm tra, Ban chỉ đạo liên ngành đã thành lập đoàn với các cơ quan đoàn thể như: Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở y tế, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Công an tỉnh,...

Theo đó, Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm (nếu có); Đoàn được sử dụng con dấu của Sở Công Thương để thiết lập hồ sơ vụ việc và xử phạt vi phạm hành chính đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền theo quy định. Trong quá trình kiểm tra, Trưởng Đoàn kiểm tra và các thành viên Đoàn thực hiện các quyền hạn theo pháp luật.

Đồng thời, Đoàn có trách nhiệm hướng dẫn việc chấp hành các quy định bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm và dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đối tượng kiểm tra gồm: Cơ quan tham mưu, quản lý an toàn thực phẩm của các phường, xã; Các tổ chức, cá nhân sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm và dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh.

Đối với phường, xã có trách nhiệm phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành trong quá trình kiểm tra tại các đơn vị trên địa bàn mình quản lý. Trong trường hợp cần thiết, Trưởng đoàn liên ngành có quyền đề nghị UBND tỉnh thay đổi, bổ sung thành viên hoặc gia hạn thời gian để hoàn thành nhiệm vụ.

Thông qua hoạt động kiểm tra kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm, hạn chế các vụ ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm, góp phần làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Đồng thời, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của các chủ cơ sở, nếu có dấu hiệu hình sự sẽ chuyển cơ quan công an xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Trần Tú

Nguồn tin: congly.vn