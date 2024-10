Clip người phụ nữ bịt mặt gây hai vụ phạm pháp ở Thủ Đức

Your browser does not support the video tag.

Clip: Camera ghi lại vụ trộm ở cửa hàng hải sản.

Ngày 20-10, Công an TP Thủ Đức (TP HCM) đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, truy xét vụ người phụ nữ dàn cảnh trộm điện thoại.

Người phụ nữ trộm điện thoại ở cửa hàng hải sản.

Khoảng 10 giờ 20 ngày 18-10, người phụ nữ bịt khẩu trang, đội mũ bảo hiểm, mặc đồ bịt kín người chạy xe máy đến một cửa hàng bán hải sản ở đường Chương Dương, phường Linh Chiểu.

Tại đây, người này cầm rổ hải sản, lúc chủ cửa hàng không để ý đã lấy điện thoại trên bàn. Người này sau đó cọc 100.000 đồng rồi nói có việc gấp, quay lại lấy hải sản sau.

Chị M. (chủ cửa hàng) chờ mãi không thấy người phụ nữ quay lại, lúc sau thì phát hiện mất điện thoại.

Chị M. kiểm tra camera thì phát hiện sự việc nên trình báo công an. Nữ nạn nhân cho biết chiếc điện thoại có giá khoảng 17 triệu đồng.

Đến hơn 13 cùng ngày, người phụ nữ bịt mặt trên cũng đến một cửa hàng tạp hóa trên đường số 27, phường Linh Đông.

Clip: Camera ghi lại vụ trộm ở cửa hàng tạp hóa.

Cũng giả vờ mua hàng, người này lợi dụng người ở cửa hàng sơ hở đã lấy hai chiếc điện thoại để trên bàn rồi rời đi.

Vụ việc được trình báo công an và đăng tải trên mạng xã hội để cảnh báo.

Tác giả: Anh Vũ

Nguồn tin: Báo Người lao động