Tiếp nhận 11 người Việt bị lừa sang Campuchia làm 'việc nhẹ lương cao', có người mới 14 tuổi

11 người Việt Nam được Campuchia trao trả thông qua tỉnh Lâm Đồng - Ảnh: L.A.

Ngày 9-8, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã tiếp nhận 11 công dân Việt Nam do lực lượng chức năng Vương quốc Campuchia trao trả qua cửa khẩu Bu Prăng.

Theo cơ quan công an, tất cả những người này (7 nam, 4 nữ) đều bị dụ dỗ sang Campuchia làm việc trái phép bằng lời mời gọi "việc nhẹ, lương cao".

Họ đến từ nhiều tỉnh, thành khác nhau, nhập cảnh sang Campuchia và làm việc tại một khu phức hợp giải trí ở xã Đắk Đăm, huyện Ô Reng, tỉnh Mondulkiri.

Lực lượng chức năng Campuchia phát hiện, bắt giữ nhóm người này do cư trú, lao động bất hợp pháp. Trong đó 9 người bị bắt ngày 21-7 tại khu C của khu phức hợp; 2 người khác trốn ra ngoài và tự đến Công an tỉnh Mondulkiri trình báo ngày 26-7.

Đáng chú ý, trong số này có người mới sinh năm 2011.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy các nhóm lừa đảo đã lợi dụng nhu cầu tìm việc thu nhập cao của người dân, tiếp cận qua mạng xã hội, hướng dẫn xuất cảnh qua đường tiểu ngạch hoặc nhập cảnh hợp pháp để sang Campuchia.

Tại nơi làm việc, các nạn nhân bị ép tham gia hoạt động lừa đảo, bị giám sát chặt chẽ và đe dọa, thậm chí hành hung nếu không đạt chỉ tiêu hoặc có ý định bỏ trốn.

Sau khi tiếp nhận, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Đồn biên phòng cửa khẩu Bu Prăng và các cơ quan liên quan xác minh, làm thủ tục đưa các công dân về nơi cư trú.

Tác giả: M.V

Nguồn tin: tuoitre.vn