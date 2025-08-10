Xử lý trường hợp chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Tân An phát hiện tài khoản mạng xã hội “Phạm Bình” có chia sẻ một video được tạo thành từ công nghệ Al có nội dung: “Phát hiện một cơ sở lấy xương người để nấu cao, chế tạo thuốc trường sinh tại một tỉnh phía Bắc”… đây là những nội dung, hình ảnh là sai sự thật, gây hoang mang trong quần chúng Nhân dân.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Công an xã Tân An đã tiến hành xác minh, làm rõ chủ tài khoản chia sẻ là ông P.V.B, (sinh năm 1970), trú xã Tân An, tỉnh Nghệ An nên đã mời ông P.V.B lên trụ làm việc.

Công an xã Tân An làm việc với ông P.V.B

Tại buổi làm việc, ông P.V.B đã thừa nhận hành vi vi phạm và cho biết vì thiếu hiểu biết nên không biết video đó được tạo thành bằng công nghệ Al và chứa nội dung sai sự thật. Sau khi được Công an xã Tân An giải thích, ông P.V.B đã gỡ bỏ nội dung vi phạm, viết cam kết không tái phạm, đồng thời đăng thông tin đính chính trên mạng xã hội.

Hiện, Công an xã Tân An đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định.

Công an xã Tân An khuyến cáo người dân cần tỉnh táo, có trách nhiệm khi tiếp cận và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội. Tuyệt đối không lan truyền những nội dung chưa được kiểm chứng từ nguồn chính thống, tránh tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật và góp phần xây dựng môi trường mạng lành mạnh, văn minh, an toàn.

Tác giả: Văn Hậu

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn