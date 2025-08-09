Giả danh công an, mang còng số 8 xông vào cướp bạc... 170.000 đồng

Cơ quan công an tống đạt các quyết định - Ảnh: CA

Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Đà Nẵng) vừa truy xét và bắt giữ 2 người giả danh công an, cướp tài sản.

Vào khoảng 19h, ngày 4-8, phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận tin báo liên quan 2 người lạ mặt giả danh cán bộ công an, mang theo còng số 8, xông vào tụ điểm đánh bạc tại phường Cẩm Lệ (Đà Nẵng), đe dọa, chiếm đoạt tài sản.

Lực lượng công an đã khẩn trương vào cuộc, xác định những người tình nghi là Huỳnh Duy Tuấn (34 tuổi, trú phường Thanh Khê, Đà Nẵng), Nguyễn Đình Tuyến (39 tuổi, trú phường Hòa Cường, Đà Nẵng).

Các trinh sát của phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với công an các phường Hòa Cường, Cẩm Lệ, Thanh Khê truy xét người liên quan.

Sau 3 ngày khẩn trương truy tìm, đến ngày 7-8, trinh sát đã phát hiện cả hai người trên nên tiến hành triệu tập làm việc.

Bước đầu các nghi phạm khai, vào chiều 4-8, Tuyến nảy sinh ý định giả danh công an đến các tụ điểm đánh bạc hòng chiếm đoạt tiền. Sau đó, người này rủ Huỳnh Duy Tuấn tham gia.

Khi phát hiện 4 người phụ nữ đang đánh bạc tại hiên nhà trên đường Cách Mạng Tháng Tám (Đà Nẵng), Tuyến yêu cầu Tuấn chờ sẵn ngoài xe, còn mình khoác áo, mang theo còng số 8, xông vào dọa nạt rồi gom hết số tiền trên bàn và trên tay các con bạc.

Số tiền mà cả hai cướp được là 170.000 đồng.

Công an đã khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 nghi phạm trên để tiếp tục điều tra về hành vi cướp tài sản.

Tác giả: Đoàn Cường

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ