VIDEO: Xe tải phóng nhanh lật trúng người phụ nữ bán hàng ven đường

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14 giờ 50 phút ngày 5-8, tại km68 + 420T, quốc lộ 279, phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Video xe tải lật trên quốc lộ va trúng người bán hàng ven đường. Nguồn: MXH

Vào thời gian trên, xe ô tô tải mang BKS 27A- 144.xx do ông T.V.T., trú xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên, điều khiển theo hướng xã Nà Tấu đi phường Điện Biên Phủ. Khi đến chân dốc Nà Lơi, do đường cong, xe phóng nhanh, tài xế không làm chủ tốc độ khiến xe lật nghiêng.

Trong lúc xe ô tô bị lật đã va chạm vào bà L.T.T. bán hàng hoa quả ở lề đường. Vụ tai nạn khiến bà L.T.T. và tài xế T.V.T. bị thương, xe ô tô bị hư hỏng nặng.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt điều tiết giao thông, phong tỏa hiện trường.

Hiện trường vụ xe tải lật khiến 2 người bị thương. Ảnh: MXH

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng làm rõ.

