Bộ Nội vụ: Khuyến khích cán bộ, công chức nghỉ theo nghị định 178, 67 kết thúc trước 31-8

Sáng 9-8, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp xã liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành để thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để cả hệ thống hành chính vận hành thông suốt

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nêu rõ thời gian qua đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã làm được rất nhiều việc.

Trong hơn 1 tháng, chính quyền địa phương 2 cấp đã được Tổng Bí thư, Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng ghi nhận kết quả bước đầu hoạt động ổn định, cơ bản vận hành khá thông suốt, không gián đoạn, không có vấn đề vướng mắc phát sinh quá lớn. Cơ bản đạt được mục tiêu đề ra ban đầu là tinh gọn.

Thời gian tới, bà nêu rõ còn nhiều nhiệm vụ quan trọng, trọng trách lớn đặt trên vai đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của hệ thống chính trị, đặc biệt chính quyền địa phương 2 cấp.

Trước các yêu cầu mới, Bộ Chính trị giao Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị tập huấn toàn quốc với mục tiêu giúp cán bộ, công chức nhận thức đầy đủ, toàn diện hơn về chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của cấp xã.

Đồng thời hỗ trợ thêm kỹ năng để vận hành chính quyền địa phương, đặc biệt ở cấp xã.

Bộ trưởng nhắc lại sau 1 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, kết quả đạt được bước đầu là nền tảng.

Nhưng điều cốt lõi nhất cần đảm bảo chính quyền địa phương mới được vận hành với mục tiêu "tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả" và mục tiêu gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân tốt hơn. Đồng thời mục tiêu lớn hơn cả là kiến tạo, phát triển và phục vụ nhân dân.

Với yêu cầu lớn ở phía trước, bà mong muốn cán bộ, công chức chủ động nghiên cứu trước mô hình chính quyền địa phương chưa có tiền lệ.

Chia sẻ trước những khó khăn, thách thức, bất cập đang hiện hữu, tuy nhiên theo bộ trưởng, phải quyết tâm mỗi ngày cải cách, tạo được sự tiến bộ, khắc phục khó khăn để đạt được mục tiêu vận hành của chính quyền địa phương 2 cấp.

Nhiệm vụ trọng tâm đầu tiên trong thời gian tới vẫn là vận hành thông suốt, liên tục, nhịp nhàng bộ máy, đảm bảo hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả và chuyển biến tích cực hơn mỗi ngày.

Bộ trưởng yêu cầu các bộ, các cấp nắm chắc diễn biến thực tế vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, đồng hành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để cả hệ thống hành chính từ trung ương đến cấp xã vận hành thông suốt.

Đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ sản phẩm, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền

Với lãnh đạo cấp xã, bộ trưởng cho biết đây là phép thử lớn. Lưy ý đội ngũ lãnh đạo cấp xã làm việc căn cơ, khoa học, bài bản, chặt chẽ từ kế hoạch làm việc cụ thể, bà nêu nguyên tắc đảm bảo 6 rõ "rõ người, rõ việc, rõ sản phẩm, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền" và 2 không "không đùn đẩy, không thoái thác trách nhiệm".

Phải tập trung hoàn thiện bộ máy nhân sự, đội ngũ công chức cấp xã đáp ứng được yêu cầu vận hành, nâng cao hiệu quả hoạt động trong bối cảnh mới; rà soát, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức.

Trong đó, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức nếu thực sự không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ do công việc khó, năng lực có hạn, sức khỏe có hạn tự nguyện nghỉ để nhường chỗ cho lớp trẻ, đội ngũ công chức có trình độ được tuyển mới theo hợp đồng.

Từ đó cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã.

Bộ Nội vụ sẽ có hướng dẫn cụ thể để điều tiết cán bộ, công chức từ nơi thừa sang nơi thiếu. Nếu điều tiết rồi vẫn còn thiếu sẽ được tuyển dụng theo nghị định 170 và nghị định 173.

Ngoài ra Bộ trưởng Trà nhắc lại kết luận 183 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc thực hiện chế độ, chính sách với cán bộ, công chức, viên chức theo nghị định 178, nghị định 67 với yêu cầu đặt ra "cố gắng kết thúc trước ngày 31-8".

Qua đó thể hiện sự ghi nhận, biểu dương với những cán bộ, công chức, viên chức tự nguyện nghỉ do tác động của sắp xếp bộ máy và thời điểm này tích cực rà soát, khuyến khích cho nghỉ những trường hợp còn lại để thời gian tới tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cấp xã.

"Đây là nhiệm vụ quan trọng. Không phải vậy thấy tâm lý lo lắng, tâm tư mà phải tập trung thời gian còn lại đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn để làm sao đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng được nhiệm vụ trong tình hình mới", bộ trưởng nhấn mạnh.

Về tổ chức bộ máy, Bộ Nội vụ sẽ tham mưu cho cấp có thẩm quyền để điều chỉnh nhân sự cho phù hợp với quy mô dân số, diện tích tự nhiên, theo phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền và các tiêu chí cần thiết khác. Liên quan việc định khung biên chế, bộ trưởng thông tin sẽ giao tổng biên chế cho địa phương trên cơ sở quy mô dân số, diện tích tự nhiên, thẩm quyền, mức độ phân cấp, phân quyền cũng như xem xét chức năng, nhiệm vụ, quy mô kinh tế và các yếu tố đặc thù. Từ đó Bộ Nội vụ sẽ tính toán để giao biên chế tổng thể các địa phương. Thực tế có xã, phường có thể cần đến hàng trăm cán bộ, công chức, nhưng cũng có địa phương chỉ khoảng 30 cán bộ, công chức là đủ, như những xã giữ nguyên không sắp xếp hay đặc khu nhỏ.

