Xử phạt nam thanh niên 19 tuổi chở bạn gái bốc đầu xe máy diễu phố

Your browser does not support the video tag.

Video cảnh bốc đầu xe máy của nam thanh niên.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một nam thanh niên điều khiển xe máy lưu thông trên đường Phan Đình Phùng, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi có hành vi điều khiển phương tiện chạy lạng lách và bốc đầu xe.

Qua xác minh, Công an phường Kon Tum đã làm rõ nam thanh niên điều khiển phương tiện là A.T (19 tuổi, trú phường Kon Tum) nên mời người này làm việc.

Tại cơ quan công an, nam thanh niên thừa nhận mình là người điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm trật tự ATGT giao thông và viết cam kết không tái phạm.

Sau khi lấy lời khai ban đầu của đối tượng, Công an phường Kon Tum đã bàn giao hồ sơ vụ việc cho Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận, xử lý theo quy định.

Với chứng cứ từ video và thừa nhận của người vi phạm, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm. Đồng thời, tham mưu cấp thẩm quyền ra quyết định tịch thu phương tiện.

Tác giả: H.M (tổng hợp)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn