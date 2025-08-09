Voi rừng xuất hiện gần khu dân cư ở Nghệ An

Hình ảnh ghi lại cho thấy con voi ra khỏi rừng, ăn cây cối và hoa màu, gây hư hại một phần diện tích sản xuất trước khi quay lại rừng.

Ngày 9/8, ông Trần Đức Dũng - Phó Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống xác nhận thông tin 1 cá thể voi xuất hiện tại xã Mường Chọng. Đồng thời cho biết, đây là cá thể voi cái duy nhất còn lại ở khu vực, sống đơn độc tại rừng phòng hộ và đã cao tuổi.

Một cá thể voi cái xuất hiện tại bản Manh, xã Mường Chọng. Ảnh: Cắt từ CLIP

"Thỉnh thoảng, nó rời rừng ra kiếm ăn, từng nhiều lần xuất hiện ở khu vực, đi qua rẫy ngô, ruộng mía và vườn cây ăn quả của người dân. Mỗi lần ra ngoài, voi thường lưu lại vài giờ, thậm chí qua đêm, trước khi trở về rừng", ông Dũng thông tin thêm.

Cá thể voi đi vào khu vực hoa màu được người dân ghi lại. Clip: CSCC,

Để hạn chế xung đột giữa voi và người, lực lượng kiểm lâm cùng chính quyền đã tổ chức xua đuổi an toàn, đồng thời tuyên truyền cho người dân nhận biết dấu vết, tránh tiếp xúc và bảo vệ mùa màng.

Nghệ An hiện là một trong số ít địa phương miền Bắc còn voi rừng sinh sống tự nhiên. Tuy nhiên, do diện tích rừng bị thu hẹp và nguồn thức ăn cạn kiệt, voi ngày càng có xu hướng đến gần khu dân cư, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và ảnh hưởng sinh kế người dân.

Tác giả: Bắc Vũ

Nguồn tin: Báo Đại đoàn kết