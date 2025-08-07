Camera ghi cảnh đối tượng cầm dao xông vào nhà chém trọng thương người đàn ông ở Hải Phòng

Xuất hiện trên mạng xã hội, đoạn clip ghi lại cảnh đối tượng xông vào nhà dân, chém đứt lìa tay một người đàn ông ở Kiến Thụy (Hải Phòng) khiến dư luận không khỏi xôn xao. Theo nội dung clip, vào khoảng 7h27' ngày 3/8, một người đàn ông đang ngồi trong nhà hút thuốc, bất ngờ bị đối tượng cầm hung khí xông vào tấn công, chém đứt khoảng 1/3 cánh tay trái.

Sau khi chém, đối tượng này tiếp tục chĩa hung khí vào mặt nạn nhân để uy hiếp. Chứng kiến sự việc, một người đã định lao tới căn ngăn nhưng trước sự hung hãn của đối tượng, người này cũng phải tránh sang một bên. Sau khi gây án, đôi tượng rời khỏi hiện trường, bỏ mặc nạn nhân ôm tay do bị thương nặng. Người dân xung quanh đã kịp thời sơ cứu và đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Theo thông tin trên báo Lao Động, nạn nhân được xác định là ông P.N.D (sinh năm 1990, trú Tân Lập, Dương Kinh, Hải Phòng). Ông D. nhập viện Hữu nghị Việt Tiệp (Hải Phòng) vào ngày 6/8 trong tình trạng sốc chấn thương, sốc mất máu, nhiều vết thương. Bệnh nhân đã được hồi sức chống sốc, giảm đau làm các xét nghiệm và chỉ định mổ cấp cứu khẩn cấp.

Ca mổ diễn ra lúc 20h ngày 6/8, kết thúc vào 2h ngày 7/8. Các bác sĩ đã tiến hành nối cẳng tay trái đứt rời phức tạp dập nát có mất đoạn mạch (phải lấy tĩnh mạch hiển ghép đảo chiều); khâu các vết thương. Sau mổ, mạch quay trụ của bệnh nhân bắt được nhưng yếu, có hồi lưu mao mạch ngón tay. Hiện, bệnh nhân tỉnh, tự thở, mạch huyết áp ổn định.

Thông tin trên báo Sức khỏe và Đời sống, nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

