Phát hiện hàng chục bao tải chứa lợn dịch trôi trên sông

Video phát hiện hàng chuc bao tải đựng xác lợn trôi trên thượng nguồn sông ngàn phố

Nhiều địa phương trong tỉnh đang quyết liệt phòng/chống dịch trong những ngày qua. Tuy nhiên một số nơi, một bộ phận người chăn nuôi chưa ý thức được việc phòng/chống dịch cũng như việc bảo vệ môi trường. Lợn và vật nuôi chết không khai báo, không tiêu huỷ mà lén lút cho vào bao bì ném xuống sông suối rất nguy hiểm.

Chiều nay (9/8/2025) lực lượng chức năng xã Sơn Kim 2 (Hà Tĩnh) nhận tin báo và phát hiện hàng chục bao tải trôi lềnh bềnh trên thượng nguồn sông Ngàn Phố. Một số khác trôi dạt và mắc kẹt vào những bụi cây bên bờ. Phóng viên Người Đưa Tin có mặt và ghi nhận vụ việc.

Việc vứt lợn chết ra sông suối gây ô nhiễm môi trường và làm phát sinh nhiều ổ dịch mới.

Từ các bao tải bốc ra mùi hôi thối nồng nặc. Mở những bao bì này ra, các lượng chức năng ghi nhận số lượng lợn đã chết lâu ngày, đang trong quá trình phân huỷ.

Việc vứt lợn chết ra sông suối, không những gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng mà vô tình làm phát sinh nhiều ổ dịch mới.

Lãnh đạo địa phương cho biết, chính quyền đã tuyên truyền trên nhiều nền tảng, từ các phương tiện truyền thông, mạng xã hội, phát thanh thôn xóm… nhưng chưa thực sự mang lại hiệu quả. Khi nhận được tin báo, xã đã huy động lực lượng tiến hành thu gom để phân huỷ đúng quy trình.

Hiện, Công an xã Sơn Kim 2 đang phối hợp với các địa phương lân cận, điều tra làm rõ hành vi nêu trên.

Tác giả: Xuân Hồng - Tiến Dũng

Nguồn tin: nguoiduatin.vn