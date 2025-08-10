Nghệ An: Ô tô va chạm liên hoàn trên đường Hồ Chí Minh

Sáng 9/8, trên đường Hồ Chí Minh đoạn Km 648, thuộc xã Đông Hiếu, tỉnh Nghệ An xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa các xe ô tô đầu kéo chở keo, các xe tải hạng nhẹ và ô tô con.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo người dân ở gần hiện trường, vào khoảng 9h cùng ngày, các xe ô tô tải BKS: 37H- 049.38; xe ô tô tải BKS: 37C- 498.92, ô tô con BKS 37A- 931.23 và xe đầu kéo BKS 37H-128.16 kéo theo rơ moóc 37R- 045.14 dừng chờ theo hướng Nghệ An – Hà Nội để di chuyển qua đoạn đường Hồ Chí Minh đang được sửa chữa.

Cùng thời điểm đó chiếc xe đầu kéo BKS: 37H- 050.97 kéo theo rơ moóc 37R- 043.37 di chuyển theo hướng Nghệ An – Hà Nội vượt qua xe đầu kéo BKS: 37H-128.16 kéo theo rơ moóc 37R- 045.14 thì xảy ra va chạm với chiếc xe tải mang BKS: 88C- 132.25 chạy theo hướng ngược lại.

Các xe đâm liên hoàn nằm ngổn ngang, một tài xế mắc kẹt trong cabin được người dân cạy cửa đưa ra ngoài

Xe đầu kéo BKS: 37H- 050.97 kéo theo rơ moóc 37R- 043.37 sau khi va chạm với xe tải BKS: 88C- 132.25 thì đâm tiếp vào xe ô tô con BKS 37A- 931.23, khiến chiếc xe con va chạm với xe tải BKS: 37C- 498.92. Lực va chạm mạnh của xe ô tô con làm chiếc xe BKS: 37C- 498.92 lao đầu vào đuôi xe tải BKS: 37H- 049.38 đang dừng chờ phía trước.

Vụ va chạm liên hoàn làm các phương tiện hư hỏng nặng, các mảnh vỡ văng ra hiện trường, ô tô con nát bét, nhiều người ngồi trong ô tô con bị choáng, tài xế xe tải BKS: 88C- 132.25 bị thương, người dân phải cạy cửa đưa ra ngoài.

Chiếc ô tô con nát bét tại hiện trường

Xe đầu kéo BKS: 37H- 050.97 kéo theo rơ moóc 37R- 043.37 sau khi đâm liên hoàn đã lao xuống ruộng, rơ moóc nằm chắn ngang đường Hồ Chí Minh. Đoạn đường tạm thời bị tắc nghẽn không thể lưu thông, các phương tiện phải di chuyển qua các tuyến đường khác để tiếp tục hành trình.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông, bảo vệ hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Tác giả: Hà Thủy

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn