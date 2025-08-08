Loạt xe 7 chỗ đua ưu đãi hàng chục triệu đồng đón tân binh xe điện

Tháng 8 vừa đến cũng là thời điểm các thương hiệu chuẩn tăng tốc cho cuộc đua doanh số quý III. Nhiều mẫu MPV 7 chỗ mới bắt đầu xuất hiện, trong đó có những nhân tố có thể gây bất ngờ như VinFast Limo Green. Đây là lý do mà ngay từ tuần đầu của tháng, nhiều mẫu xe đã nhanh chóng được triển khai ưu đãi hàng chục triệu đồng.

Dưới đây là tổng hợp một số mẫu SUV, MPV 7 chỗ đang được đại lý và nhà sản xuất áp dụng khuyến mại tốt từ Tri Thức - Znews.

Toyota giảm phí trước bạ

Khách hàng mua 2 mẫu MPV 7 chỗ của Toyota là Veloz Cross và Avanza Premio đang được hỗ trợ 100% phí trước bạ trong tháng 8. Chương trình được áp dụng với Veloz bản CVT và CVT Top, giá trị ưu đãi 60-64 triệu. Người dùng cũng được tặng thêm một năm bảo hiểm thân vỏ trị giá 8,7-9,3 triệu đồng.

"Anh em" của Veloz là Avanza Premio cũng được hưởng mức ưu đãi tương tự, trị giá tổng khuyến mại khoảng 64,7-69,3 triệu đồng tùy phiên bản.

Cặp đôi MPV 7 chỗ của Toyota đang được hưởng ưu đãi 50% phí trước bạ. Ảnh: TMV.

Đây là mức khuyến mại cao nhất từng được áp dụng cho 2 đại diện 7 chỗ của hãng xe Nhật Bản. Trước đó, Toyota đã có thời gian dài áp dụng mức khuyến mại 50% phí trước bạ cho Veloz Cross và Avanza Premio.

Tại Việt Nam, Veloz Cross luôn là mẫu MPV thuộc nhóm ăn khách nhất nhì thị trường, tạo ra cuộc đua song mã thú vị với Mitsubishi Xpander.

Nửa đầu năm nay, Toyota Việt Nam bán được 3.149 chiếc Veloz Cross, chiếm hơn 13% thị phần toàn phân khúc. Xe có giá 638-668 triệu đồng tùy phiên bản và màu ngoại thất. Avanza Premio được bán với 2 phiên bản, giá dao động 558-598 triệu đồng.

Mitsubishi Xpander giảm hàng chục triệu đồng

Trong tháng 8, khách hàng mua Xpander tất cả phiên bản đang được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, kèm thêm quà tặng như phiếu nhiên liệu, camera lùi hay camera toàn cảnh. Quà tặng và giá trị ưu đãi tiền mặt tùy vào phiên bản, năm sản xuất của xe.

Ở phiên bản số sàn sản xuất năm VIN 2024, Mitsubishi Xpander có ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, cộng thêm một phiếu nhiên liệu 15 triệu đồng và một camera lùi. Tổng giá trị ưu đãi ở phiên bản này của Mitsubishi Xpander tương đương 45,5 triệu đồng.

Xpander các biến thể đều đang được giảm giá, kể cả bản SUV Xpander Cross. Ảnh: Vĩnh Phúc.

Hai bản số tự động AT và AT Premium được giảm giá là mẫu xe sản xuất năm 2025. Khách hàng khi mua được hỗ trợ 50% phí trước bạ và tặng kèm quà. Tổng giá trị khuyến mại của 2 phiên bản này lần lượt là 45 và 73 triệu đồng.

Biến thể Xpander Cross cũng được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tặng kèm phiếu nhiên liệu 20 triệu và một camera toàn cảnh. Tổng giá trị ưu đãi của phiên bản này là 75 triệu đồng, mức cao nhất trong toàn bộ phiên bản Mitsubishi Xpander tại Việt Nam.

Kia giảm 50% phí trước bạ

So với các cái tên còn lại của phân khúc, Carens là mẫu xe ít có chương trình khuyến mại nhất. Trong tháng 8, khách hàng mua xe được hỗ trợ 50% phí trước bạ, trị giá dao động 30-40 triệu đồng tùy phiên bản.

Đàn anh của Carens là Carnival cũng được hưởng ưu đãi phí trước bạ cho gần như toàn bộ phiên bản. Nhờ chương trình ưu đãi này, khách hàng có thể mua mẫu MPV 7 chỗ cao cấp với giá thấp hơn mức niêm yết từ 70-80 triệu đồng tùy phiên bản.

MPV tầm trung bán chạy nhất thị trường. Kia Carnival, đang được hưởng ưu đãi 50% phí trước bạ từ nhà sản xuất. Ảnh: Kia.

Tại Việt Nam, Carnival đang là mẫu MPV 7 chỗ tầm trung bán chạy nhất thị trường. Xe sở hữu 5 phiên bản, 2 cấu hình chỗ ngồi (7-8 ghế), giá dao động 1,299-1,849 tỷ đồng.

Hyundai Stargazer ưu đãi phí trước bạ

Đây không phải tháng đầu tiên trong năm Stargazer được áp dụng giảm giá nhằm gia tăng doanh số. Trước đó vào giai đoạn tháng 6-7, một số đại lý Hyundai từng giảm sâu phiên bản Stargazer X 1.5T số Vin 2024 đến 54 triệu, đưa giá bán về mức 545 triệu đồng.

Theo nhân viên tư vấn, đây là chương trình xả kho riêng của đại lý, kéo dài đến khi hết lượng xe tồn.

Đến tháng 8, các mẫu xe tiếp tục được ưu đãi 50% phí trước bạ. Theo ghi nhận của phóng viên, giá trị khuyến mại có thể dao động tùy phiên bản và chương trình bổ sung từ đại lý, khoảng 24-40 triệu đồng. Tại Việt Nam, Hyundai Stargazer được bán với 3 phiên bản, giá dao động 489-599 triệu đồng.

Tác giả: Đan Thanh

Nguồn tin: lifestyle.znews.vn