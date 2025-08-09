Văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông

Khi những "cái đầu nóng" tham gia giao thông

Những ngày đầu tháng 8, trên nhiều trang mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh tài xế xe khách H.C (địa chỉ tại xã Quan Thành, tỉnh Nghệ An) bị hành khách hành hung trong khi xe đang di chuyển. Trong clip, tài xế và nam hành khách ngồi ở vị trí phía đầu xe khách và có trao đổi qua lại. Ttrong quá trình nói chuyện, vị khách liên tục văng bậy, còn tài xế thái độ khá điềm tĩnh, ôn tồn.

Bất ngờ, nam hành khách lao tới đánh vào mặt tài xế và tiếp tục buông những lời tỏ thái độ không hài lòng liên quan đến việc nhà xe gọi điện để đón. Bị hành hung, nam tài xế vẫn cố gắng giữ vững tay lái điều khiển xe khách. Tuy nhiên, sau đó,có biểu hiện choáng nên buộc phải đổi người lái để đảm bảo an toàn cho hành khách và phương tiện.

Trước sự việc trên, hầu hết cư dân mạng đều lên án hành động của hành khách có hành vi hành hung tài xế. Một số người bày tỏ, chưa biết việc mâu thuẫn giữa khách và nhà xe đúng sai như thế nào, nhưng tấn công tài xế khi xe đang lưu thông trên đường là hành động vô cùng nguy hiểm, gây mất an toàn cho hành khách trên xe và người đi đường.

Sự việc vẫn chưa hết "hot" thì ngày 4/8, mạng xã hội lại tiếp tục "dậy sóng" về hành vi của một tài xế trên đường Vành đai 3 (TP Hà Nội) khiến không ít người, phương tiện bị "mắc kẹt" giữa thời tiết nắng nóng hơn 40 độ C.

Theo đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, ô tô khách đi theo hướng về Linh Đàm, đến khu vực ngõ 124 Nguyễn Xiển (phường Thanh Liệt) thì ô tô con mang biển số 30M-258.xx có tín hiệu xin nhập làn.

Tuy nhiên, sau khi quan sát các phương tiện đang cùng lưu thông, tài xế xe khách nhận thấy không thể nhường đường.

Khi ô tô con nhập được làn, một người đàn ông gõ cửa xe khách, lao lên to tiếng quát nạt rồi rút chìa khóa xe khách bỏ đi. Chỉ sau khi nhân viên hãng xe đem chìa khóa phụ tới, xe mới có thể di chuyển tiếp. Vụ việc khiến 40 hành khách phải chờ đợi trong thời tiết nắng nóng, đồng thời gây ùn tắc giao thông.

Tài xế chặn đầu xe khách, rút chìa khóa rồi bỏ đi. Ảnh cắt từ video

Ngay sau khi nắm bắt vụ việc, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP. Hà Nội đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 7 phối hợp Công an phường Thanh Liệt khẩn trương xác minh, làm rõ.

Ngày 5/8, Công an TP Hà Nội tiến hành tạm giữ hình sự B.T.S (SN 1977, trú xã Yên Định, tỉnh Thanh Hóa), tài xế xe ô tô con, để phục vụ công tác điều tra hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Hành vi bộc phát, hệ lụy kéo dài

Đó chỉ là 2 trong số nhiều vụ việc xô xát, mâu thuẫn khi tham gia giao thông xảy ra trong thời gian gần đây, gióng lên hồi chuông về cách ứng xử của một bộ phận người dân nơi công cộng. Việc hành khách hành hung tài xế hay tài xế rút chìa khóa của xe khác khiến phương tiện phải dừng giữa đường không chỉ vi phạm pháp luật, mà còn gây ảnh hưởng, thậm chí là nguy hiểm cho nhiều người. Những hành vi tưởng chừng bộc phát trong phút nóng giận kéo theo hệ lụy nghiêm trọng về trật tự giao thông và an toàn xã hội.

Do đó, văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông không chỉ thể hiện ở việc làm chủ tốc độ, tuân thủ pháp luật mà còn cần ý thức về việc xử lý văn minh, tôn trọng lẫn nhau.

Trong quá trình tham gia giao thông, đôi khi vẫn xảy ra những trường hợp mâu thuẫn, va chạm hay bất đồng. Tuy nhiên, những hành vi bạo lực, lời lẽ thô tục hay cư xử cực đoan chỉ khiến sự việc trở nên nghiêm trọng và ảnh hưởng hơn.

Mỗi lời nói lịch sự, mỗi cái góp ý chân thành tạo nên một môi trường giao thông văn minh. Giữ bình tĩnh, kiềm chế cảm xúc, lựa chọn cách trao đổi hòa hòa và tìm sự hỗ trợ từ cơ quan chức năng là cách xử lý cần có trong trường hợp xảy ra mâu thuẫn, va chạm khi tham gia giao thông.

Ứng xử có văn hóa khi cầm lái chính cũng là cách giữ an toàn cho bản thân và cho cả xã hội.

Tác giả: Văn Thanh

Nguồn tin: Báo Đại đoàn kết