Câu chuyện "rũ bùn" tại trường miền núi Nghệ An bị lũ dữ cô lập trước thềm năm học mới

Từ trung tâm thị trấn Mường Xén cũ, đoàn công tác ngành giáo dục tỉnh Nghệ An vượt chặng đường gần 80km để vào ngôi trường đang chồng chất khó khăn sau lũ dữ. Cơn lũ đã đi qua hơn 20 ngày, vậy nhưng, hậu quả để lại cho bà con nhân dân, giáo viên cùng những người đang ngày đêm bám bản, bám đường, thắp sáng nơi miền biên viễn vẫn chưa biết đến bao giờ mới có thể khắc phục xong.

Hành trình đoàn vượt qua là cung đường núi non trùng điệp, nhiều vết nứt, vết sạt lở từ trên cao trượt đất đá xuống lòng đường chỉ mới san gạt tạm sang một bên. Hệ thống lan can, đường nhựa kiên cố bị đứt gãy, chờ chực, trước nguy cơ sẽ sạt xuống vực thẳm ở độ sâu hàng trăm mét bất kỳ lúc nào.

Ngôi trường bị vùi trong bùn đất, nước lũ cuốn trôi đồ dùng học tập của giáo viên và học sinh nơi đây. Ảnh: Quốc Huy

Đặc biệt, đoạn đường khoảng 10km từ trung tâm Ủy ban nhân dân xã Bắc Lý đi vào Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Bắc Lý 2 và Mầm non Bắc Lý chỉ mới được khơi thông 2 ngày qua. Xe cơ giới mới bắt đầu đi vào khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra.

Do nằm xa trung tâm, ở cung đường tạm chỉ có đất, đá tự nhiên của núi đồi san xuống, nên đất bùn nhão nhoét, nước từ trên núi đổ xuống tạo ra hàng chục điểm sạt lở chia cắt, cô lập ngôi trường - điểm sáng gieo con chữ nơi miền núi Nghệ An này.

Theo quan sát của phóng viên, nhờ nỗ lực hoạt động liên tục của 2 máy xúc, con đường 10km vào 2 ngôi trường mới được khơi thông tạm thời, tạo lối cho xe máy và ô tô gầm cao đi vào điểm trường.

Ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đứng giữa núi bùn đất với thầy hiệu trưởng, lãnh đạo xã Bắc Lý chia sẻ, động viên. Ảnh: Quốc Huy

Sau 18 ngày vật lộn trong bùn đất, đã có hơn 100 cán bộ, chiến sĩ bộ đội Trung đoàn 335 và Sư đoàn 324 (Quân khu 4) vào được ngôi trường bán trú tiểu học, mầm non hỗ trợ, giúp thầy cô dọn dẹp lũ với lớp bùn đất vun cao hơn đầu người.

Chia sẻ với phóng viên Công dân và Khuyến học, ông Nguyễn Văn Khoa - Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Bắc Lý 2 cho biết, trong 20 ngày qua, lũ quét đã vùi lấp tất cả dãy nhà ở giáo viên, học sinh bán trú. Nhà trường hoàn toàn bị cô lập do sạt lở đất ở hàng chục điểm và chỉ mới khơi thông đường trở lại được 2 ngày nay.

Ông Nguyễn Văn Khoa - Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Bắc Lý 2. Ảnh: Quốc Huy

Sau nhiều ngày nỗ lực dọn dẹp, khu nhà ở giáo viên đã được thông thoáng hơn. Riêng nhà ở học sinh, giáo viên, toàn bộ giường tầng, chăn chiếu, đồ dùng học tập đều bị đất vùi trong nước lũ, không thể sử dụng trở lại.

"Máy móc, bàn ghế làm việc của giáo viên đều bị ngập nước hư hỏng. Đồ dự trữ cho học sinh bước vào năm học mới cũng bị hư hại hoàn toàn. Bùn đất đã được dọn dẹp ra ngoài nhưng tôi lo lắng nhà bị nghiêng, đêm nằm ngủ liệu có an toàn cán bộ giáo viên và học sinh trong năm học mới?" - thầy Khoa trăn trở.

Ông Nguyễn Trọng Hoàn - Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An xót xa khi chứng kiến đồ dùng học sinh bán trú bị vùi trong đất. Ảnh: Quốc Huy

Nguyện vọng của lãnh đạo trường Tiểu học là được xây dựng lại ở khu vực mới để thầy trò yên tâm, an toàn trong sinh hoạt bán trú và dạy học.

Nằm bên cạnh Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Bắc Lý 2 là điểm Trường Mầm non Bắc Lý (bản Buộc), mặc dù không bị thiệt hại về phòng học, nhưng vực bếp ăn, nhà vệ sinh bị nước lũ cuốn trôi, hư hỏng hoàn toàn.

Số thiệt hại về đồ dùng học tập, sinh hoạt của Trường Mầm non Bắc Lý (bản Buộc) khoảng 1 tỷ đồng. Tính tổng thể các dãy nhà bị hư hại nếu phải làm mới khoảng trên 4 tỷ đồng.

Cán bộ, chiến sĩ cùng giáo viên 2 trường đang nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ gây ra. Ảnh: Quốc Huy

Cô giáo Nguyễn Thị Tình đang phơi chăn chiếu của học sinh ngập trong bùn chia sẻ nỗi xót xa sau thời gian nghỉ hè, trở lại trường phải lội bộ nhiều giờ liền và chứng kiến nhà trường tiểu học và mầm non đều bị ngập úng, dù nước rút, nhưng bùn đất cao vài mét vùi hết phòng làm việc, nơi ở của học sinh và giáo viên.

Cô giáo Nguyễn Thị Tình đang sắp lại chăn, chiếu, thùng sắt học sinh bị vùi lấp. Ảnh: Quốc Huy

"Với 19 năm dạy học ở trường, chưa bao giờ tôi phải chứng kiến trận lũ lịch sử khủng khiếp như thế này. Giáo viên tự dọn dẹp 11 ngày qua, còn máy móc và bộ đội mới vào 2 ngày nay. Có lẽ phải 20 ngày nữa mới dọn hết đống bùn đất trong nhà trường" - cô giáo Nguyễn Thị Tình bộc bạch.

Chia sẻ với những đau thương mất mát, thiệt hại nặng nề mà các địa phương, nhà trường, giáo viên cũng như gia đình học sinh phải gánh chịu sau trận lũ quét lịch sử vừa qua - ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An bày tỏ: "Ngành giáo dục Nghệ An cam kết sẽ không ai bị bỏ lại phía sau, không để học sinh phải thiếu sách vở, bút mực đến trường. Yêu cầu nhà trường thống kê rõ ràng từng học sinh thiếu sách, vở, cặp sách, quần áo cụ thể để ngành giáo dục hỗ trợ kịp thời" - ông Thái Văn Thành động viên các thầy cô giáo.

Ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An yêu cầu nhà trường thống kê cụ thể, chính xác từng học sinh, giáo viên bị thiệt hại và cần hỗ trợ trong năm học mới. Ảnh: Quốc Huy

Những chiến sĩ bộ đội đang gồng mình giúp trường học dọn dẹp lũ bùn. Ảnh: Quốc Huy

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và giáo viên đang nỗ lực làm việc sau mưa lũ. Ảnh: Quốc Huy

Khi đoàn công tác chuẩn bị rời ngôi trường thì trời đã xế chiều, rất nhiều công việc ở đây vẫn còn bề bộn, chưa thể hoàn thành. Bầu trời nơi miền núi xứ Nghệ lúc đó mây đen vẫn vần vũ, mỗi lúc mây kéo đến nhiều hơn. Các thầy cô giáo nơi điểm trường bị cô lập và các cán bộ xã Bắc Lý lo lắng cho đoàn công tác có thể gặp mưa, không kịp an toàn ra khu vực trung tâm.

Không ai bảo ai, mỗi thành viên trong đoàn đều mong trời quang mây tạnh, để nhiều máy xúc tiếp tục được đưa vào Bắc Lý hỗ trợ sức người, sức của san gạt đống bùn đất mới chỉ được gạt tạm sang vệ đường với nguy cơ sẵn sàng đổ ập xuống, cắt đứt huyết mạch giao thông.

Mong những khó khăn nơi đây sớm được chung tay khắc phục, để các thầy cô giáo yên tâm bám bản làng, bám lớp, tiếp tục gieo con chữ trên non cho hàng trăm học sinh, người dân nghèo trước thềm năm học mới.

Tác giả: Trần Quốc Huy

Nguồn tin: congdankhuyenhoc.vn