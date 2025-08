Hai nữ tài xế túm tóc, lao vào đánh nhau dữ dội ngay giữa phố

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra vào ngày 26/7, tại một con phố ở Thâm Quyến, Trung Quốc và đã được người đi đường ghi lại.

Có thể thấy vụ va chạm nhẹ tại khu vực đèn tín hiệu giao thông đã nhanh chóng leo thang thành một cuộc ẩu đả.

Trong clip, chiếc xe màu hồng bị một chiếc xe màu đen tông từ phía sau. Cả hai nữ tài xế đều ra khỏi xe để nói chuyện về vụ việc, nhưng tình hình trở nên căng thẳng hơn khi tài xế của chiếc xe màu đen lăng mạ con của người phụ nữ kia.

Hai nữ tài xế đánh nhau sau va chạm.

Quá tức giận, người mẹ đã tấn công nữ tài xế cầm lái chiếc ô tô màu đèn và dẫn đến một cuộc ẩu đả. Cả hai túm tóc rồi vật lộn nhau ở giữa đường khiến một số tài xế khác phải bấm còi để họ dừng tay lại. Vụ việc thu hút nhiều sự chú ý của người đi đường.

Đoạn clip sau khi đăng tải lên mạng xã hội đã nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý từ phía người xem. Đa số ý kiến cho rằng, đây chỉ là va chạm nhỏ và không nên dùng bạo lực để giải quyết. Ngoài ra, việc đánh nhau trước mặt trẻ nhỏ là điều không thể chấp nhận được.

Hiện chưa rõ cả hai sau đó giải quyết vụ va chạm ra sao.

Tác giả: Phương Linh (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn