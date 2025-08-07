Bỏ qua biển đông đúc, khám phá Nha Trang hoang sơ với 7 điểm đến lạ mà đẹp

Không quá xa trung tâm thành phố Nha Trang, vẫn còn đó những điểm đến mang vẻ đẹp nguyên sơ, nơi mà du khách có thể nghe rõ tiếng rừng thì thầm, thấy từng đợt sóng nhẹ xô bờ cát trắng mà không vướng bóng người. Từ bán đảo đón ánh bình minh đầu tiên của Việt Nam cho đến những dòng suối len lỏi giữa rừng già, từ đỉnh núi cao gần 1.000 m nhìn trọn Nha Trang trong tầm mắt cho đến cánh đồng muối trắng phau vào mùa thu hoạch – mỗi nơi đều là một mảnh ghép độc đáo trong bức tranh du lịch Nha Trang đa sắc màu.

Nếu du khách đã quá quen với vẻ náo nhiệt của Hòn Tằm, VinWonders hay khu vực trung tâm, thì những điểm đến ít người biết dưới đây sẽ mang lại cảm giác mới mẻ và tĩnh lặng – thứ đôi khi quý giá hơn cả tiện nghi và dịch vụ chuẩn sao.

Bán đảo Đầm Môn

Cách trung tâm thành phố khoảng 80 km về hướng Bắc, bán đảo Đầm Môn nằm trong vịnh Vân Phong, được bao quanh bởi hơn 20 đảo lớn nhỏ với làn nước trong vắt và bãi cát mịn màng trải dài. Đầm Môn không chỉ hấp dẫn bởi vẻ đẹp hoang sơ, yên tĩnh, mà còn là một trong những nơi đón ánh mặt trời đầu tiên trên dải đất hình chữ S.

Ngoài tắm biển và chụp ảnh, du khách còn có thể khám phá cuộc sống của ngư dân, tìm hiểu nghề chài lưới hay thưởng thức hải sản tươi ngon ngay tại làng chài địa phương.

Suối Ba Hồ – vẻ đẹp nguyên sơ giữa rừng

Nằm cách trung tâm thành phố khoảng 25 km, Suối Ba Hồ là địa điểm yêu thích của những người yêu thiên nhiên và thích vận động. Dòng suối bắt nguồn từ đỉnh Hòn Sơn, cao 660 m, uốn lượn hơn 10 km qua rừng nguyên sinh, tạo thành ba hồ nước ở ba độ cao khác nhau.

Với vé vào cổng 100.000 đồng/người, khu du lịch sinh thái Ba Hồ còn cung cấp dịch vụ bơi lội, chèo SUP, zipline và nhiều hoạt động dã ngoại khác.

Núi Hoàng Ngưu Sơn – “nóc nhà” của Nha Trang

Ít người biết rằng ngay sát thành phố Nha Trang có một đỉnh núi cao gần 1.000 m, từng là căn cứ của chiến khu Đồng Bò. Núi Hoàng Ngưu Sơn, cao 972 m, là lựa chọn lý tưởng cho những ai đam mê trekking và thể thao mạo hiểm.

Từ đỉnh núi, toàn cảnh thành phố Nha Trang hiện ra ngoạn mục trong tầm mắt – từ những khu đô thị hiện đại cho đến bờ biển dài cong hình lưỡi liềm.

Suối Đá Giăng – bình yên bên sườn Hòn Bà

Ẩn mình giữa rừng núi xã Suối Cát (Cam Lâm), suối Đá Giăng nằm trên tuyến đường dẫn lên đỉnh Hòn Bà, nhưng lại ít người ghé đến. Không có dịch vụ du lịch ồn ào, nơi đây giữ được sự trong lành nguyên bản với làn nước mát lạnh len lỏi qua các ghềnh đá.

Đây là địa điểm thích hợp để nghỉ chân khi leo núi Hòn Bà, hoặc đơn giản là dừng lại ngâm chân trong dòng suối mát và lắng nghe tiếng rừng.

Đảo Hòn Ông – vương quốc cá voi giữa vịnh Vân Phong

Còn gọi là đảo Cá Voi, Hòn Ông nằm cách đất liền gần 100 km, thuộc vịnh Vân Phong. Đảo không có cư dân sinh sống, chỉ có một resort duy nhất vận hành theo mô hình sinh thái.

Tên đảo bắt nguồn từ việc cá voi thường xuất hiện tại đây trong khoảng tháng 2 đến tháng 5 – trùng với mùa sinh sản của sứa, ruốc. Đây là điểm lý tưởng cho du khách yêu thiên nhiên, muốn tìm không gian riêng biệt giữa rừng xanh và biển biếc.

Thác Yang Bay – kỳ quan giữa đại ngàn

Cách trung tâm Nha Trang khoảng 40 km về phía tây bắc, thác Yang Bay ẩn mình giữa ba ngọn núi: Yang Bay, Hocho và Yang Khang. Thác lớn nhất cao hơn 80 m, dài trên 2.000 m, đổ xuống hai hồ nước xanh trong. Theo tiếng Raglai, Yang Bay nghĩa là “thác của trời”.

Khu du lịch Yang Bay hiện nay được đầu tư bài bản, vừa giữ gìn vẻ đẹp tự nhiên, vừa mang đến nhiều hoạt động văn hóa dân gian, ẩm thực bản địa cho du khách.

Đồng muối Hòn Khói – vẻ đẹp lao động giữa thiên nhiên

Cách thành phố khoảng 45 km, cánh đồng muối Hòn Khói ở thị xã Ninh Hòa từng nhiều lần xuất hiện trong các bộ ảnh nghệ thuật và phim tài liệu quốc tế. Với diện tích khoảng 400 ha, nơi đây là một trong những vùng sản xuất muối lớn nhất cả nước.

Thời điểm đẹp nhất để tham quan là sáng sớm và chiều muộn, khi những hạt muối lấp lánh dưới ánh mặt trời và bóng dáng các diêm dân cần mẫn hiện lên như bức tranh sống động.

