Khánh thành và bàn giao nhà đồng đội tặng quân nhân có hoàn cảnh khó khăn

Được biết, Đại úy QNCN Lô Văn Kháy có hoàn cảnh gia đình thuộc diện hộ nghèo (bố mẹ thường xuyên đau ốm, vợ chưa có việc làm ổn định...) nên gia đình chưa có điều kiện xây dựng nhà kiên cố để ở. Ngôi nhà đồng đội được khởi công xây dựng vào cuối tháng 4-2025 tại bản Na Loi, xã Na Loi có diện tích hơn 75m2 với quy mô 3 gian, mái tôn, tường xây, nền lát gạch đảm bảo đủ cho nhu cầu sử dụng lâu dài của gia đình.

Đại diện Đồn Biên phòng Keng Đu, Bộ đội Biên phòng Nghệ An phát biểu tại lễ khánh thành và bàn giao nhà đồng đội tặng gia đình Đại úy QNCN Lô Văn Kháy.

Ngôi nhà được xây dựng với sự hỗ trợ về kinh phí 60 triệu đồng của Bộ Quốc phòng; ngoài ra, còn có sự đóng góp về kinh phí, vật liệu xây dựng, ngày công của người thân, láng giềng gia đình đồng chí Lô Văn Kháy và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Keng Đu.

Đồn Biên phòng Keng Đu, Bộ đội Biên phòng Nghệ An trao biểu trưng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà đồng đội năm 2025 tặng gia đình Đại úy QNCN Lô Văn Kháy, nhân viên Đội Phòng, chống ma túy và tội phạm.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Tú, Chính trị viên Đồn Biên phòng Keng Đu, cho biết: "Ngôi nhà được xây dựng, hoàn thành đưa vào sử dụng góp phần giúp gia đình đồng chí Lô Văn Kháy có nơi ở ổn định, kiên cố; giúp đồng chí yên tâm công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đây cũng là công trình ý nghĩa, thiết thực của cán bộ, chiến sĩ đơn vị chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Tác giả: Lê Thạch

Nguồn tin: qdnd.vn