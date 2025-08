Your browser does not support the video tag.

Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Nghệ An cảnh báo cấp độ cháy rừng từ cấp 3 đến cấp 4 (nguy cơ cao và rất cao).

Trước tình hình này, ngành kiểm lâm và chính quyền các cấp được yêu cầu triển khai nghiêm túc các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng.

Khi phát hiện cháy rừng, cần báo ngay cho kiểm lâm hoặc chính quyền địa phương để kịp thời xử lý, hạn chế thiệt hại về tài nguyên và tài sản.

Tác giả: Anh Minh

Nguồn tin: nhandan.vn