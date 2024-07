Clip: Hình ảnh cuối cùng của 6 người Việt tử vong ở Thái Lan

Your browser does not support the video tag.

Trích xuất đoạn clip do camera an ninh CCTV của khách sạn ghi lại cho thấy nhóm du khách chuyển vali về một phòng trong khuôn viên khách sạn Grand Hyatt Erawan, ở Thái Lan hôm 15/7.

Đến chiều 16/7, nhân viên khách sạn đã phát hiện nhóm khách tử vong trong phòng sau khi nhận thấy họ trễ hẹn trả phòng.

Hình ảnh của nhóm du khách được camera an ninh ghi lại.

Cảnh sát cho biết 6 nạn nhân gồm 3 nam và 3 nữ, trong đó có 4 người Việt Nam và 2 người Mỹ gốc Việt. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy họ đã tử vong do ngộ độc xyanua.

Phó Giáo sư Tiến sĩ Kornkiat Vongpaisarnsin, Trưởng khoa Y học Pháp y cho biết: "Môi và móng tay của các nạn nhân chuyển sang màu tím sẫm, cho thấy tình trạng thiếu oxy, trong khi các cơ quan nội tạng của họ có màu đỏ như máu, một dấu hiệu đặc trưng khác của ngộ độc xyanua".

Các quan chức tuyên bố rằng một trong 6 người tử vong đã đầu độc những người khác và tự tử sau đó.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn