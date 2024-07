Makeup artist trong vụ 6 người Việt tử vong ở Thái: Tận tâm với nghề, đứng sau loạt tạo hình của nhiều sao Việt

Vụ việc 6 người Việt tử vong ở Thái Lan đang khiến cộng đồng mạng không khỏi xôn xao. Theo phía cảnh sát Thái Lan, hai trong số đó là người Mỹ gốc Việt và 4 người còn lại là công dân Việt Nam. Lý do tử vong được xác định là do bị đầu độc, thời điểm các nạn nhân thiệt mạng sau 13 giờ 53 phút ngày 16/7, sau khi đặt đồ ăn. Hiện vụ chi tiết vụ việc vẫn đang được điều tra chi tiết.

Một trong số những nạn nhân qua đời được xác định là makeup artist Trần Đình Phú (37 tuổi, quê ở Đà Nẵng) hay còn được gọi là Phú Gia Gia. Rất nhiều đồng nghiệp, bạn bè đã để lại những lời tiếc thương, đau buồn trên trang cá nhân của anh. Theo người thân, Phú Gia Gia sang Thái Lan theo lời mời để trang điểm cho cô dâu trong một đám cưới của tỉ phú cách đây khoảng 10 ngày.

Phú Gia Gia là 1 makeup artist tâm huyết với nghề

Phú Gia Gia được biết đến là 1 makeup artist tài năng, tâm huyết với nghề. Không những là chuyên viên trang điểm, Phú Gia Gia còn mở 1 học viện makeup đào tạo nhiều học viên ra nghề, thành tài. Những lớp trang điểm sắc sảo, mang vẻ cuốn hút và tôn lên trọn đường nét gương mặt luôn là những điểm nổi bật trong layout makeup của anh.

Chính Phú Gia Gia cũng từng thừa nhận anh là một người rất kỹ tính nên trong trang điểm cũng phải tỉ mỉ và chỉn chu nhất có thể để tạo nên diện mạo long lanh, hoàn hảo. Do đó, không những nhận được sự tin tưởng từ trong nước mà anh còn được nhiều vị khách nước ngoài "chọn mặt gửi vàng" trong ngày trọng đại.

Phú Gia Gia trang điểm cho 1 cô dâu Pháp

Đặc biệt, Phú Gia Gia cũng từng hợp tác với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong showbiz có thể kể đến như NSƯT Linh Nga, ca sĩ Mỹ Linh, Hoa hậu Ngọc Châu, Hoa hậu Khánh Vân, Hoa hậu Thanh Thủy, MC Thanh Thanh Huyền, diễn viên Mai Thu Huyền...

Phú Gia Gia đứng sau những layer makeup sắc sảo, cuốn hút từ tông nude đến đỏ đậm của Hoa hậu Ngọc Châu. Anh chú trọng vào phần mắt với đường eyeliner sắc lẹm, đánh khối kỹ càng để tôn lên vẻ đẹp góc cạnh, lai Tây của nàng hậu

NSƯT Linh Nga nhẹ nhàng dưới "bàn tay ma thuật" của Phú Gia Gia. Anh lựa chọn tông trang điểm cam đất, phần mắt nhấn nhá vừa phải để đem lại diện mạo trẻ trung nhưng không kém phần nữ tính, yêu kiều

Phú Gia Gia cũng là người đứng sau những tạo hình long lanh của Hoa hậu Thanh Thủy và Khánh Vân. Có thể thấy, anh vô cùng kỹ lưỡng trong việc lựa chọn layout phù hợp với ngoại hình cũng như concept của từng người

Nhiều ngôi sao, người đẹp trong Vbiz cũng từng hợp tác với Phú Gia Gia

