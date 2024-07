Vụ 6 người Việt tử vong: Hai vợ chồng bị đầu độc bằng xyanua khi qua Bangkok đòi nợ

Cảnh sát Thái Lan đang họp bàn về vụ việc 6 người Việt chết tại khách sạn hạng sang ở Bangkok - Ảnh: Matichon.co.th

Một người đầu độc 5 người còn lại

Theo Bangkok Post, tại đồn cảnh sát Lumpini sáng 17-7, Thiếu tướng Theeradet Thumsuthee cho biết rằng cảnh sát tin rằng một người trong số các nạn nhân đã đầu độc những người còn lại rồi tự sát.

Cảnh sát đã thẩm vấn con gái của một trong những nạn nhân cùng các nhân chứng khác, và tài khoản ngân hàng của họ rất có ích cho việc điều tra.

"Vụ việc có thể xuất phát từ vấn đề nợ nần. Không có khả năng nào khác. Thủ phạm nằm trong số sáu người vì họ là những người duy nhất bước vào phòng. Không có ai khác", Thiếu tướng Theeradet nói.

Một người Việt thứ 7 đã đặt phòng bên cạnh. Cảnh sát tin rằng người này là em gái của một trong 6 nạn nhân. Người phụ nữ thứ 7 đã rời khỏi Thái Lan vào ngày 10-7 và dường như không liên quan gì đến vụ đầu độc.

Trước đó, tối 16-7, kết quả điều tra ban đầu cho thấy phòng của các nạn nhân bị khóa từ bên trong và không có dấu hiệu của việc có người đột nhập vào phòng để sát hại.

Sau khi di chuyển thi thể các nạn nhân về một bệnh viện gần đó, cảnh sát Thái Lan cũng đã chuyển hành lý của 6 nạn nhân từ khách sạn về trụ sở Cảnh sát phường Lumpini.

6 người Việt chết ở Bangkok: Do nợ nần, một người trong nhóm đã đầu độc các nạn nhân - Nguồn video: The Straits Times - CNA

Đầu độc bằng xyanua

Hãng tin Reuters dẫn lời cảnh sát Thái Lan trong họp báo sáng 17-7 cho biết ngộ độc xyanua có thể là nguyên nhân tử vong của 6 nạn nhân. Cảnh sát cho biết thêm xyanua được tìm thấy trên ly uống nước và bình đựng nước đã sử dụng ở phòng 502, nơi các thi thể được tìm thấy.

Trong cuộc họp báo, cảnh sát Thái Lan khẳng định đã tìm thấy xyanua trong cả 6 ly nước. "Sau khi nhân viên mang ly và hai chai nước nóng, sữa và bình trà... 1 trong 6 người đã cho chất xyanua vào”, cảnh sát thông tin, cho biết thêm kết quả khám nghiệm tử thi sẽ có trong ngày hôm sau.

Theo nội dung trao đổi với thân nhân của những người thiệt mạng, đã có tranh chấp về nợ nần giữa họ. Tướng Noppasilp Poonsawat, phó cảnh sát trưởng Bangkok, cho biết đang điều tra kỹ nguyên nhân một số người trong các nạn nhân đã nhiều lần xuất - nhập cảnh Thái Lan.

Cảnh sát Thái Lan tổ chức họp báo sáng 17-7 - Ảnh: Báo MATICHON

Cũng theo cảnh sát, ông Pham Hong Thanh và bà Nguyen Thi Phuong là vợ chồng, có một công ty cầu đường ở Việt Nam. Tờ Krungthep Turakij dẫn một báo cáo ban đầu của nhóm điều tra cho biết họ đã thẩm vấn con gái của hai người trên.

Cô này cho biết cha mẹ mình đến Thái Lan để đàm phán về số tiền hàng triệu baht cho người khác mượn. Điều này khiến các quan chức tin rằng do không thể đàm phán để giải quyết khoản nợ nên hai vợ chồng đã bị đầu độc.

Báo Thái Lan đăng hình nghi phạm dùng xyanua đầu độc nhóm người Việt ở Bangkok - Nguồng video: THAICH8

Báo Khaosod cũng cho biết tại họp báo trưa 17-7, cảnh sát xác nhận ông Thanh và bà Phuong đã nhiều lần đòi lại số tiền cho bà Chong mượn nhưng không thành và được đề nghị đến Nhật Bản để giải quyết số nợ. Do không xin được visa Nhật, hai vợ chồng đã đến Thái Lan để gặp bà Chong.

Trong thông báo sáng 17-7, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin xác nhận một nhóm nhân viên Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) sẽ đến Thái Lan để hỗ trợ công tác điều tra, nhất là liên quan đến 2 nạn nhân mang quốc tịch Mỹ.

Ông Srettha cho biết đã gặp Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng ở khách sạn Grand Hyatt Erawan vào tối 16-7 để trao đổi về vụ việc, đồng thời khẳng định đã chỉ đạo lực lượng chức năng tiến hành điều tra toàn diện để sớm công bố kết quả.

Ở một diễn biến liên quan trước đó, theo nguồn tin của báo Khaosod (English), cảnh sát xác định người đầu độc 5 người Việt còn lại là bà Chong Sherine (56 tuổi). Bà Chong có quốc tịch Mỹ. Sau khi đầu độc 5 người, bà Chong dường như đã tự sát bằng cách uống thuốc độc. Cảnh sát cũng xác nhận có một loại chất độc mạnh trong đồ uống còn lại ở hiện trường. Thông tin chính xác về loại chất độc này sẽ được công bố trong buổi họp báo chiều 17-7.

Ảnh trích từ camera an ninh (CCTV) cho thấy một trong các nạn nhân trong vụ 6 người Việt chết tại Bangkok mang theo hành lý đi vào nhận phòng tại khách sạn Grand Hyatt Erawan ở Bangkok - Ảnh: BANGKOK POST

Lực lượng chức năng cho biết ban đầu có 7 người đặt 5 phòng ở khách sạn Grand Hyatt Erawan (quận Pathum Wan). Tuy nhiên chỉ có 5 khách đến nhận 5 phòng, gồm 4 phòng ở tầng 7 và 1 phòng ở tầng 5, và các nạn nhân không nhận phòng cùng thời điểm. Thế nhưng tại hiện trường lại có 6 thi thể.

Cảnh sát xuất nhập cảnh đã xác nhận dữ liệu về 5 người. Theo thông tin của khách sạn, các nạn nhân đã trả 4 phòng ở tầng 7 vào trưa 15-7, do vậy tất cả hành lý được tập trung ở một phòng tại tầng 5 (nơi phát hiện các thi thể).

Vào khoảng 13h trưa 15-7, các nạn nhân đã đặt 6 suất ăn. Không có dấu hiệu các nạn nhân đã chạm đến đồ ăn, tuy nhiên lực lượng chức năng phát hiện đồ uống trong 5 cốc uống trà được đặt ở quầy và 1 cốc đặt ở bàn ăn có thể đã được sử dụng.

Bộ Ngoại giao Việt Nam chia buồn với gia đình nạn nhân Trưa 17-7, trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến vụ việc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng sở tại. Theo thông tin mới nhất từ đại sứ quán, nhà chức trách Thái Lan cho biết trong số 6 người tử vong có 4 người là công dân Việt Nam. Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại, theo sát và làm rõ nguyên nhân vụ việc, cung cấp thông tin cần thiết để phục vụ công tác điều tra, phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước thông báo cho gia đình nạn nhân và hướng dẫn các thủ tục hậu sự cũng như triển khai các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết. Đồng thời, Bộ Ngoại giao đang khẩn trương phối hợp với Bộ Công an xác minh nhân thân của các nạn nhân trên.“Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân và mong gia đình các nạn nhân sớm vượt qua mất mát to lớn này”, bà Hằng bày tỏ. Trước đó, Tuổi Trẻ Online đã liên hệ Bộ Ngoại giao để xác minh vụ việc cũng như cung cấp thông tin, biện pháp bảo hộ công dân cần thiết". Đến nay, danh tính các nạn nhân tử vong được xác định gồm: Nguyen Thi Phuong Lan (47 tuổi), Pham Hong Thanh (49 tuổi), Tran Dinh Phu (37 tuổi) và Nguyen Thi Phuong (46 tuổi). Hai người Việt còn lại mang quốc tịch Mỹ là Chong Sherine (56 tuổi) và Dang Hung Van (55 tuổi).

Tác giả: MINH KHÔI - DUY LINH

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ