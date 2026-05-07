Cho ý kiến về phương án đầu tư xây dựng Khu bến Đông Hồi, phường Tân Mai

Quang cảnh buổi làm việc

Giám đốc Sở Tài chính Trịnh Thanh Hải báo cáo

Báo cáo tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Tài chính Trịnh Thanh Hải cho biết, tại Khu bến Đông Hồi đã có 04 dự án đã có văn bản chỉ đạo của các cấp, gồm: Bến cảng Nhà máy nhiệt điện Quỳnh Lập thuộc dự án Nhà máy LNG Quỳnh Lập được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư; Bến cảng Vicem Đông Hồi đã được UBND tỉnh chấp thuận cho phép lựa chọn địa điểm tại Quyết định 3279/QĐ-UBND ngày 30/7/2013; Bến cảng Thanh Thành Đạt đã được Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam cấp Giấy chứng nhận đầu tư ngày 25/01/2014; Bến cảng Xi măng Tân Thắng được Bộ Giao thông vận tải đồng ý chủ trương cập nhật bến cảng chuyên dùng cho Nhà máy xi măng Tân Thắng vào Quy hoạch chi tiết Khu bến Đông Hồi vào năm 2021.

Bản đồ vùng đất, vùng nước khu bến Đông Hồi

Cùng với đó, có 04 dự án đang đề xuất đầu tư, gồm: Dự án Cảng biển Hoa Sen do Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen nghiên cứu bao gồm toàn bộ Khu bến Đông Hồi; Dự án Bến cảng quốc tế Đông Hồi do Công ty CP Quốc tế Sông Lam, Công ty CP Cảng Hòn La và Công ty CP VPCC Tư vấn – xây dựng đề xuất; Dự án Bến cảng Đông Hồi 2 do Công ty CP Logistic SC đề xuất; Dự án Bến cảng Vicem Đông Hồi do Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai đề xuất.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hoàng Quốc Việt cho ý kiến về việc giao cơ quan thực hiện thủ tục đầu tư

Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nguyễn Xuân Đức cho biết Ban sẽ quyết tâm thực hiện các nhiệm theo thẩm quyền

Chủ tịch UBND phường Tân Mai Nguyễn Thị Hương mong muốn các dự án đầu tư tại địa phương sớm được triển khai

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã cho ý kiến vào phương án đầu tư các bến cảng; phương án xử lý đối với dự án Bến cảng Thanh Thành Đạt, bởi dự án này đã được Ban quản lý Khu Kinh tế Đông Nam cấp Giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2014 nhưng đến nay chưa triển khai. Các đại biểu cũng đã cho ý kiến vào việc giao cơ quan nào thực hiện thủ tục đầu tư...

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải kết luận

Phát biểu kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải khẳng định, với lợi thế có đường bờ biển dài 82 km, vị trí trung tâm khu vực Bắc Trung Bộ cùng quỹ đất rộng, Nghệ An có đầy đủ điều kiện để phát triển kinh tế biển và logistics. Tuy nhiên, sau rất nhiều năm, tỉnh vẫn chưa hình thành được cảng nước sâu tương xứng với tiềm năng, trong khi các địa phương lân cận như Hà Tĩnh hay Thanh Hóa đã tạo đột phá lớn từ kinh tế cảng biển, đóng góp nguồn thu ngân sách lớn mỗi năm.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, việc sớm triển khai đầu tư xây dựng khu bến Đông Hồi phải được thực hiện bằng quyết tâm chính trị cao nhất trong nhiệm kỳ này, hướng tới mục tiêu hình thành cảng biển hiện đại, đủ khả năng phục vụ nhu cầu xuất nhập khẩu của Nghệ An, khu vực Bắc Trung Bộ và kết nối hàng hóa từ nước bạn Lào.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam phối hợp với các Sở, ngành liên quan khẩn trương rà soát toàn bộ quy hoạch, hồ sơ, thủ tục pháp lý của các dự án; cập nhật tiến độ thực hiện theo từng tháng, kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc.

Các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương cùng các đơn vị liên quan được yêu cầu tập trung hỗ trợ Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam để bảo đảm tiến độ chung của dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu quá trình thẩm định, triển khai phải thực hiện chặt chẽ, đúng quy hoạch, đúng quy định pháp luật; tuyệt đối không để xảy ra sai sót trong quá trình triển khai dẫn đến hệ lụy kéo dài về sau.

Liên quan đến các nhà đầu tư đang đăng ký nghiên cứu đề xuất dự án, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu rà soát toàn diện năng lực của các nhà đầu tư hiện nay; hoàn thành báo cáo trước ngày 30/5/2026.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt là “làm nhanh nhưng phải đúng quy hoạch, đúng quy định”. Quan điểm của tỉnh là chỉ lựa chọn những nhà đầu tư thực sự có năng lực và cam kết triển khai thực chất. Các trường hợp đăng ký giữ chỗ, chậm triển khai hoặc không đủ năng lực kiên quyết thu hồi dự án theo quy định nhằm tránh lãng phí nguồn lực và làm mất cơ hội thu hút các nhà đầu tư chiến lược khác.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn