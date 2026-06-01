Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tòa nhà tái định cư CT3A, CT3B

Đoàn kiểm tra hiện trường thực hiện dự án Dự án cải tạo, xây dựng lại Khu C Quang Trung

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, trên địa bàn tỉnh có 23 nhà chung cư cũ được hoàn thành đưa vào sử dụng từ năm 1976 đến năm 1982, đã thực hiện phá dỡ được 17 nhà chung cư (đạt tỷ lệ 74%). Nghệ An là một trong số các tỉnh thực hiện việc cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư đạt kết quả cao nhất trên cả nước. Hiện tại còn có 06 nhà chung cư cũ chưa được phá dỡ, gồm 05 nhà chung cư C2, C3, C4, C5, C6 thuộc Khu C, và 01 nhà chung cư D2 thuộc Khu D, khu chung cư Quang Trung, phường Thành Vinh. Các nhà chung cư này được xây dựng, đưa vào sử dụng từ những năm 1980, hiện nay đều đã xuống cấp, mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Dự án cải tạo, xây dựng lại Khu C, khu chung cư Quang Trung do Công ty CP Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội số 30 làm chủ đầu tư; hiện còn có 05 nhà chung cư cũ thuộc phạm vi dự án chưa được phá dỡ gồm nhà C2, C3, C4, C5, C6. Trong đó các hộ dân nhà C5, C6 được bố trí tái định cư tại Nhà chung cư CT3A và các hộ dân nhà C2, C3, C4 được bố trí tái định cư tại Nhà chung cư CT3B. Chung cư CT3 đã xây dựng xong phần thô; đang thực hiện công tác hoàn thiện; chung cư CT3B hiện đang thi công tầng 14.

Tháng 10/2025, UBND tỉnh đã có cuộc kiểm tra và có Thông báo kết luận số 873/TB-UBND ngày 16/10/2025 giao Chủ đầu tư hoàn thành dự án, phía Công ty CP Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội số 30 cũng đã cam kết hoàn thành và đưa vào chung cư CT3A trong quý I/2026 và Nhà chung cư CT3B trong quý IV/2026.

Tại buổi làm việc, đại diện chủ đầu tư đã báo cáo tình hình triển khai dự án cải tạo, xây dựng các khối nhà chung cư khu C. Đồng thời thông tin về tiến độ thực hiện, công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư và những kiến nghị đối với UBND tỉnh cùng các Sở, ngành liên quan.

Theo đó, đến thời điểm hiện nay, công trình Nhà chung cư CT3A đã hoàn thành toàn bộ phần thô, đạt 100% khối lượng. Các hạng mục trát trong nhà và sơn bả mặt ngoài cũng đã hoàn thành 100%. Hạ tầng kỹ thuật đang được chủ đầu tư tiếp tục triển khai đồng bộ với các phần việc còn lại của dự án.

Theo kế hoạch, chủ đầu tư dự kiến hoàn thành công tác nghiệm thu xây dựng công trình vào ngày 30/7; bảo đảm hoàn thành công tác nghiệm thu, bàn giao và đưa công trình vào sử dụng trước ngày 30/8/2026. Đối Nhà chung cư CT3B, chủ đầu tư đề xuất mục tiêu hoàn thành công trình trong quý I/2027.

Theo lãnh đạo UBND phường Thành Vinh, hiện có hai nội dung chính đang vướng mắc. Thứ nhất, việc hỗ trợ tiền tạm cư cho người dân. Theo quy định hiện hành, chính sách hỗ trợ tạm cư chủ yếu áp dụng đối với các dự án thu hồi đất, trong khi dự án cải tạo chung cư chưa có quy định cụ thể. Tuy nhiên, địa phương cho rằng việc di dời người dân trong điều kiện khẩn cấp cần phải có phương án hỗ trợ tạm cư phù hợp.

Thứ hai, việc bồi thường đối với phần diện tích cơi nới. Theo Quyết định số 5339/QĐ-UBND của tỉnh, chỉ những phần cơi nới hình thành trước ngày 01/7/2004 mới được hỗ trợ với mức 50% giá trị tài sản; các trường hợp cơi nới sau thời điểm này không thuộc diện được hỗ trợ. Qua thống kê, có 21 hộ dân thuộc diện cơi nới sau ngày 01/7/2004, với tổng giá trị tài sản khoảng 700 triệu đồng. Địa phương kiến nghị tỉnh và các Sở, ngành xem xét tiếp tục hỗ trợ 50% giá trị đối với các trường hợp này nhằm tạo sự đồng thuận trong quá trình di dời.

Đại diện người dân bày tỏ nguyện vọng sớm được chuyển về nơi ở tái định cư mới; đề nghị chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình, hạn chế tối đa hoặc nếu có thể thì tránh phải thực hiện giai đoạn tạm cư

Hiện trạng xuống cấp, mất an toàn tại chung cư Quang Trung cũ

Địa phương kiến nghị Sở Xây dựng tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện dự án của nhà đầu tư; thường xuyên đôn đốc, tham mưu UBND tỉnh áp dụng các biện pháp xử lý đối với trường hợp chậm tiến độ. Đồng thời, đề nghị đẩy nhanh công tác nghiệm thu, bàn giao tòa nhà CT3A. Thay vì hoàn thành vào cuối tháng 8 như kế hoạch hiện nay của nhà đầu tư, địa phương kiến nghị hoàn tất các thủ tục nghiệm thu trước ngày 30/7 để từ đầu tháng 8 có thể bắt đầu tổ chức vận động, bố trí và di dời người dân đến nơi ở mới.

Đối với Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan liên quan, địa phương đề nghị sớm có hướng dẫn về cơ chế hỗ trợ tiền tạm cư và việc xử lý, hỗ trợ đối với các tài sản cơi nới, nhằm tạo cơ sở pháp lý để phê duyệt phương án bồi thường, đẩy nhanh tiến độ di dời dân cư khỏi các khu chung cư đã xuống cấp, không còn bảo đảm an toàn.

Qua kiểm tra tình hình thi công dự án và báo cáo của các đơn vị liên quan, kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền ghi nhận những nỗ lực của nhà đầu tư trong việc đẩy nhanh tiến độ sau cuộc họp đôn đốc từ tháng 10/2025, đồng thời chia sẻ với những khó khăn khách quan như giá vật liệu xây dựng tăng cao, nguồn nhân lực thi công khan hiếm và nhiều yếu tố bất lợi khác. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh mục tiêu hoàn thành dự án đúng tiến độ không thay đổi bởi đây không chỉ là yêu cầu của dự án mà còn liên quan trực tiếp đến việc bảo đảm an toàn, sớm bố trí chỗ ở mới cho người dân trước mùa mưa bão trong bối cảnh các khu chung cư cũ đã xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu nhà đầu tư tập trung tối đa nguồn lực về nhân lực, vật lực và tài chính, tổ chức tăng ca, tăng kíp để đẩy nhanh tiến độ thi công.

Theo đó, đối với tòa CT3A, mục tiêu đặt ra là hoàn thành nghiệm thu trước ngày 30/7; hoàn tất các thủ tục liên quan để đến ngày 30/8 có thể bố trí người dân vào ở. Đối với tòa CT3B, chậm nhất đến ngày 30/9 phải hoàn thành phần thô; hoàn thiện các hạng mục còn lại để nghiệm thu trong tháng 11 và phấn đấu đưa người dân vào ở trong tháng 12/2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tỉnh khẳng định, nếu nhà đầu tư tiếp tục không bảo đảm tiến độ theo cam kết, giao Sở Tài chính, Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra và xử lý vi phạm theo quy định.

Bên cạnh yêu cầu về tiến độ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh các điều kiện tối thiểu phải được bảo đảm trước khi đưa người dân vào sinh sống, bao gồm hệ thống điện, nước sinh hoạt, phòng cháy chữa cháy và các điều kiện an toàn khác. Một số hạng mục dịch vụ công cộng hoặc hạ tầng phụ trợ có thể được xem xét nghiệm thu có điều kiện, song các yếu tố liên quan trực tiếp đến an toàn của người dân tuyệt đối không được xem nhẹ.

Nhà đầu tư phải rà soát kỹ năng lực cấp điện, công suất trạm biến áp, hệ thống đường dây và nguồn nước sinh hoạt nhằm bảo đảm vận hành ổn định lâu dài, tránh tình trạng quá tải sau khi người dân vào ở. Đồng thời, cần quan tâm đến các hạng mục bể chứa nước, điều kiện vệ sinh và công tác quản lý vận hành sau này của ban quản trị chung cư.

Liên quan đến công tác bảo đảm an toàn tại khu vực chung cư cũ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND phường Thành Vinh chủ trì, phối hợp với nhà đầu tư tổ chức kiểm tra toàn bộ các hộ dân còn tồn tại các công trình cơi nới, vật kiến trúc mất an toàn hoặc cây xanh có nguy cơ gây nguy hiểm. Trường hợp người dân không chấp hành, chính quyền địa phương phải tổ chức lực lượng xử lý theo quy định để phòng ngừa các sự cố có thể xảy ra.

Về công tác di dời dân cư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tỉnh nhấn mạnh đây là trách nhiệm chung của chính quyền địa phương, nhà đầu tư và người dân. Các bên cần phối hợp chặt chẽ để tháo gỡ những khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai.

Đối với 8 hộ dân thuộc các khu nhà từ C2 đến C4 có hoàn cảnh neo đơn, khó khăn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị nhà đầu tư nghiên cứu phương án điều chỉnh, xem xét bố trí tái định cư tại tòa CT3A thay vì chờ bố trí tại CT3B như kế hoạch trước đây, nhằm bảo đảm điều kiện sinh hoạt và ổn định cuộc sống cho người dân.

Để bảo đảm tiến độ nghiệm thu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu nhà đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ pháp lý theo hướng dẫn của Sở Xây dựng. Sau cuộc họp, Sở Xây dựng sẽ làm việc trực tiếp với nhà đầu tư để thống nhất danh mục hồ sơ, thủ tục cần hoàn thành. Chậm nhất trước ngày 15/7, nhà đầu tư phải cung cấp đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu; trước ngày 20/7 phải hoàn thiện các thủ tục còn lại.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các cơ quan chuyên môn nghiên cứu hỗ trợ tháo gỡ khó khăn trên tinh thần tạo điều kiện tối đa nhưng vẫn bảo đảm tuân thủ các quy định về chất lượng và an toàn công trình. Trường hợp có những nội dung phát sinh khác với hồ sơ thiết kế ban đầu, nhà đầu tư phải chủ động báo cáo, giải trình và đề xuất phương án xử lý để các cơ quan chức năng xem xét.

Đối với hạng mục tầng hầm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành tầng hầm trong tháng 8 để bảo đảm có đủ chỗ đỗ xe cho cư dân khi chuyển đến sinh sống.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng trong 10 ngày tới chủ trì kiểm tra hiện trường, làm việc với nhà đầu tư để xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng hạng mục còn lại của tòa nhà CT3A và CT3B; đồng thời thường xuyên theo dõi, đôn đốc và báo cáo tiến độ thực hiện hằng tháng với UBND tỉnh.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn