Mẹ kế bị tạm giữ sau vụ bé trai 11 tuổi t.ử v.o.n.g

Ngày 2/6, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Thúy Nga, 33 tuổi, trú phường Cao Xanh, để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Nga là giáo viên mầm non và hiện đã bị nhà trường chấm dứt hợp đồng lao động.

Theo cơ quan chức năng, khoảng 19h ngày 29/5, do bực tức với con riêng của chồng là bé trai 11 tuổi, Nga dùng tay tát và đánh mạnh nhiều lần vào vùng mặt, cơ thể cháu bé.

Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi nhập viện. Trên cơ thể có nhiều vết bầm tím.

Tiếp nhận tin báo, công an vào cuộc điều tra và xác định Nga có hành vi bạo hành cháu bé.

Theo tìm hiểu, sau khi bố mẹ ly hôn, bé trai từng sống cùng bác ruột một thời gian. Gần đây, cháu mới được đón về ở với bố và mẹ kế tại phường Cao Xanh.

Tác giả: Lê Tân

Nguồn tin: vnexpress.net