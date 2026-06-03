Nhiệt điện Hải Phòng (HND) đổi người cầm lái sau vụ Tổng giám đốc bị bắt, lên kế hoạch lãi lớn

Bổ nhiệm quyền Tổng giám đốc sau biến cố nhân sự cấp cao

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (mã chứng khoán HND) vừa ban hành quyết định giao ông Trần Xuân Trường, Phó tổng giám đốc công ty, thực hiện nhiệm vụ quyền Tổng giám đốc. Ông Trường sẽ thay thế vị trí của ông Dương Sơn Bá cho đến khi doanh nghiệp có phương án nhân sự chính thức. Quyết định thay tướng được đưa ra sau thông báo ngày 21/05/2026 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Dương Sơn Bá. Ông Bá nguyên là Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Nhiệt điện Hải Phòng, bị điều tra về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Người vừa được giao quyền điều hành, ông Trần Xuân Trường sinh năm 1976, là kỹ sư công nghệ nhiệt và cử nhân quản trị doanh nghiệp. Ông gia nhập Nhiệt điện Hải Phòng từ tháng 10/2008, trải qua nhiều vị trí quản lý tại các phân xưởng vận hành trước khi giữ chức Phó tổng giám đốc từ tháng 1/2022.

Mục tiêu lợi nhuận tăng 51% và kế hoạch đầu tư gần 2.600 tỷ đồng

Việc kiện toàn nhân sự điều hành được thực hiện ngay trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 24/06 tới đây. Theo tài liệu đại hội, Nhiệt điện Hải Phòng đặt mục tiêu sản lượng điện sản xuất năm nay đạt 6,88 tỷ kWh, tăng 15,4% so với mức thực hiện năm 2025. Về chỉ tiêu tài chính, doanh thu dự kiến đạt 10.620,4 tỷ đồng, tăng gần 9%. Lợi nhuận trước thuế được kỳ vọng đạt 575,8 tỷ đồng, cao hơn 51% so với năm trước. Để hoàn thành kế hoạch này, công ty sẽ áp dụng triệt để các biện pháp tiết giảm chi phí, phấn đấu giảm 20% chi phí vật liệu, giảm 35% chi phí dịch vụ mua ngoài, giảm 30% chi phí bằng tiền khác và giảm 30% chi phí sửa chữa lớn.

Về hoạt động đầu tư, doanh nghiệp dự kiến phân bổ gần 2.590 tỷ đồng cho các dự án xây dựng cơ bản. Trọng tâm giải ngân là dự án nâng cấp hệ thống xử lý khí thải Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng 1 và 2 với tổng vốn hơn 2.459 tỷ đồng. Cùng với đó, công ty lên kế hoạch triển khai dự án điện mặt trời mái nhà với mức đầu tư khoảng 34,8 tỷ đồng và thực hiện một số hạng mục phục vụ chuyển đổi số, nâng cấp hạ tầng giám sát sản xuất. Về phương án phân phối lợi nhuận, Hội đồng quản trị dự kiến trình cổ đông thông qua việc chia cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 3%, tương ứng tổng số tiền chi trả 150 tỷ đồng.

Tác giả: Khánh Phương

Nguồn tin: doanhnhan.baophapluat.vn