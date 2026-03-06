Nghe và cho ý kiến về báo cáo 05 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU về phát triển nhanh và bền vững ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2021 -2030

Quang cảnh cuộc họp

Qua 05 năm triển khai Nghị quyết số 07-NQ/TU, việc tổ chức thực hiện các chương trình, đề án theo Kế hoạch số 174/KH-UBND đã được UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt, các sở, ngành, địa phương phối hợp triển khai tương đối đồng bộ, đạt được nhiều kết quả tích cực.

Giám đốc Sở Công thương Phạm Văn Hóa báo các kết quả thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-TU

Giá trị sản xuất công nghiệp đến năm 2025 ước đạt khoảng 117.350 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với năm 2020. Cơ cấu ngành công nghiệp có sự chuyển dịch tích cực, tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao và kim ngạch xuất khẩu lớn, giảm tỷ trọng công nghiệp khai thác, cụ thể: Từ năm 2021 đến 2024, công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng cao nhất và có xu hướng tăng từ 73,65% lên 76,98%; công nghiệp khai khoáng giảm tỷ trọng từ 6,62% xuống 6,13%.

Trên địa bàn tỉnh đã thành lập 6 khu công nghiệp, 9 cụm công nghiệp mới giai đoạn 2021-2025, 100% các khu công nghiệp đang hoạt động đã có hệ thống xử lý nước thải. Giai đoạn 2021-2025, tạo việc làm mới cho hơn 30.000 lao động.

Các ngành đã tham mưu UBND tỉnh xây dựng và hoàn thiện phương án phát triển ngành, lĩnh vực công nghiệp, khu công nghiệp, cụm công nghiệp gắn với nhiệm vụ xây dựng Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1059/QĐ-TTg ngày 14/9/2023.

Không gian phát triển công nghiệp chuyển hướng tập trung sản xuất vào trong Khu Kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp, các cụm công nghiệp để đảm bảo mục tiêu bảo vệ môi trường, hạn chế tối đa việc bố trí các cơ sở sản xuất công nghiệp nằm rải rác hoặc xen dắm trong khu dân cư.

Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Nghệ An đã tập trung nguồn lực với tổng số vốn từ ngân sách nhà nước là 1.439,5 tỷ đồng để đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong Khu Kinh tế Đông Nam, các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tổng số vốn hỗ trợ từ ngân sách tỉnh để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng các cụm công nghiệp là 51.931 triệu đồng.

Hệ thống lưới điện truyền tải, phân phối trên địa bàn tỉnh được quan tâm đầu tư cơ bản đáp ứng nhu cầu phụ tải của tỉnh phục vụ đầu tư, phát triển kinh tế. Đến nay có 23 nhà máy thủy điện đã phát điện thương mại với tổng công suất 965,7MW; hệ thống điện mặt trời mái nhà với tổng công suất lắp đặt khoảng 100MW; 01 dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập công suất 1.500MW đã được cấp chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư, hiện đang triển khai thực hiện phấn đấu phát điện vào năm 2030; đang thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 02 dự án điện mặt trời nối lưới với tổng công suất 360MW; 04 dự án thủy điện với công suất 235MW; 02 dự án điện gió với công suất 270MW.

Giai đoạn 2021 - 2025, bình quân mỗi năm đào tạo hơn 41.300 nghìn lao động cho ngành công nghiệp. Tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo đạt trên 81,9%; đặc biệt đối với học sinh, sinh viên các trường cao đẳng, trung cấp thì tỷ lệ này là trên 96%. Hầu hết các em sau khi tốt nghiệp tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất tại doanh nghiệp và được đánh giá cao về kỹ năng và tay nghề.

Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng công nghiệp bình quân giai đoạn 2021 - 2025 còn đạt thấp so với mục tiêu Nghị quyết đề ra. Tiến độ một số đề án lớn còn chậm như Đề án mở rộng Khu Kinh tế Đông Nam; hạ tầng Cụm công nghiệp do cấp huyện (trước đây) làm chủ đầu tư còn thiếu đồng bộ, nhất là hạ tầng cụm công nghiệp do UBND cấp huyện (cũ) làm Chủ đầu tư còn chắp vá, một số cụm công nghiệp có doanh nghiệp thuê đất hoạt động nhưng vẫn chưa có hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung. Chất lượng, hiệu quả đào tạo nhân lực cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu, nhất là nhân lực có kỹ năng nghề, chủ yếu là lao động phổ thông...

Phó Giám đốc Sở Tài chính Hồ Viết Dũng đề nghị bổ sung thêm biểu số liệu đánh giá kết quả thực hiện so với mục tiêu Nghị quyết đề ra; bổ sung thêm kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU trong giai đoạn sắp tới

Cơ bản đồng tình nội dung của dự thảo báo cáo, các đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo dự thảo báo cáo cần cập nhật thêm số liệu thu hút đầu tư; bổ sung thêm số liệu về phát triển tiểu thủ công nghiệp, làng nghề; rà soát lại các cụm công nghiệp trên địa bàn. Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ trong thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-TU; Xây dựng cơ chế chính sách để xây dựng các cụm công nghiệp làng nghề…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh kết luận cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh đề nghị dự thảo báo cáo cần bám sát vào nội dung, mục tiêu của Nghị quyết số 07/NQ-TU, Kế hoạch số 174/KH-UBND để đánh giá kỹ tình hình thực hiện trong thời gian qua tại các ngành và địa phương.

Trong dự thảo báo cáo phải phân tích rõ các nguyên nhân dẫn đến các chỉ tiêu không đạt như do ảnh hưởng của dịch COVID-19; các minh chứng cụ thể về việc đứt gãy chuỗi cung ứng, thiếu hụt nguyên liệu đầu vào và khó khăn trong xuất khẩu… Đồng thời phải chỉ rõ trách nhiệm từ cấp Sở, ngành đến địa phương. Nêu rõ cụm công nghiệp, điểm công nghiệp làm tốt hoặc còn tồn tại để đánh giá khách quan, từ đó "làm mới lại" tư duy trong giai đoạn tới.

Đối với việc xây dựng mục tiêu và giải pháp trong giai đoạn mới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị không đầu tư dàn trải mà chọn các lợi thế của tỉnh để tập trung đầu tư. Bên cạnh đó, cần tăng cường sự phối hợp giữa các Sở, ban, ngành trong thực hiện các chỉ tiêu của Nghị quyết.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cơ quan soạn thảo phối hợp với các Sở, ngành để đề xuất kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-TU trong giai đoạn tiếp theo. Rà soát lại tất cả các cụm công nghiệp. Đối với những dự án xây dựng cụm công nghiệp không hiệu quả cần xem xét thu hồi hoặc chuyển đổi để kêu gọi các doanh nghiệp tiềm năng khác vào đầu tư… Đồng thời đề nghị cơ quan soạn thảo cập nhật đầy đủ những kết quả đã đạt được, hoàn thiện dự thảo báo cáo.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn