Nhóm công nhân đánh chủ vì chậm thanh toán lương

Nhóm công nhân đánh chủ bị bắt - Ảnh: Công an Quảng Ninh

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị bắt giữ 4 người để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 21h ngày 19-5, các anh T.X.T. - sinh năm 1983, trú tại phường Đông Hải; Đ.V.C. - sinh năm 1990, trú tại phường Nam Triệu, cùng TP Hải Phòng và một người khác đang ngồi ăn cơm tại phòng trọ ở tổ 3, khu Giếng Đáy 1, phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh thì Nguyễn Thanh Nhựt - sinh năm 1997; Nguyễn Đình Nguyên - sinh năm 1996; Trần Chung - sinh năm 1993, cùng trú tại phường Bắc Nha Trang và Lê Công Hậu - sinh năm 2001, trú tại xã Nam Ninh Hòa, cùng tỉnh Khánh Hòa, là công nhân đang làm thuê cho anh T.X.T., đi uống rượu, bia từ nơi khác về.

Bức xúc vì anh T.X.T. chưa trả tiền lương cho Trần Chung và chậm trả tiền lương cho Lê Công Hậu, trong lúc có hơi men, nhóm này đã dùng hung khí đánh anh T.X.T. và anh Đ.V.C. bị thương, phải đi cấp cứu tại bệnh viện.

Sau khi gây án, cả 4 người bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp Công an phường Việt Hưng tổ chức truy xét.

Đến 20h ngày 20-5, lực lượng chức năng đã phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị bắt giữ 4 người khi đang trên đường bỏ trốn vào miền Nam.

Hiện vụ việc đang được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Tác giả: Tiến Nguyễn

Nguồn tin: tuoitre.vn