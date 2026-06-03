Nơi hiếm hoi ở Nghệ An quê Hồ Văn Cường mà mùa hè vẫn phải mang theo áo khoác

Cầu thủ Hồ Văn Cường là một trong những gương mặt trẻ nhận được nhiều sự chú ý của bóng đá Việt Nam. Anh sinh ra và lớn lên tại Nghệ An – vùng đất vốn nổi tiếng với những ngày hè nắng nóng và gió Lào khắc nghiệt. Thế nhưng, ít ai biết rằng ngay tại quê hương của nam cầu thủ lại có một địa điểm sở hữu khí hậu mát mẻ quanh năm, đến mức du khách vẫn phải chuẩn bị áo khoác khi ghé thăm vào mùa hè. Đó là Mường Lống, vùng đất được nhiều người ví như "Đà Lạt của xứ Nghệ"

Cầu thủ Hồ Văn Cường đã kết hôn với bà xã Nguyễn Linh cùng quê Nghệ An.



Mường Lống nằm ở độ cao khoảng 1.500m so với mực nước biển, cách trung tâm thành phố Vinh hơn 250km. Nhờ địa hình cao cùng hệ sinh thái rừng nguyên sinh bao quanh, nơi đây có nền nhiệt thấp hơn đáng kể so với nhiều khu vực khác của Nghệ An.

Trong khi đồng bằng xứ Nghệ có thể ghi nhận mức nhiệt trên 35 độ C vào mùa hè, Mường Lống vẫn duy trì không khí dễ chịu, đặc biệt vào sáng sớm và ban đêm. Nhiều du khách lần đầu đặt chân tới đây không khỏi bất ngờ khi phải khoác thêm áo để chống lại cái se lạnh của vùng núi cao. Chính nhờ khí hậu đặc biệt này mà Mường Lống từ lâu được nhiều người ví như "Đà Lạt của xứ Nghệ".

Ban đêm, Mường Lống hơi se lạnh, dù là mùa hè. Ảnh: Cao San Din



Một trong những trải nghiệm được yêu thích nhất tại Mường Lống là săn mây vào sáng sớm. Khi mặt trời chưa lên cao, từng lớp mây trắng bồng bềnh phủ kín các thung lũng, tạo nên khung cảnh huyền ảo như tranh.

Từ những điểm cao trong bản, du khách có thể phóng tầm mắt ra xa để chiêm ngưỡng biển mây trải dài xen lẫn những mái nhà của đồng bào dân tộc Mông. Cảnh sắc này khiến nhiều người có cảm giác như đang lạc vào một vùng đất khác biệt hoàn toàn so với hình dung về miền Trung nắng nóng.

Ngoài săn mây, Mường Lống còn hấp dẫn bởi những đồi núi xanh ngút ngàn, những con đường quanh co uốn lượn và bầu không khí trong lành hiếm có.

Không chỉ có thiên nhiên đẹp, Mường Lống còn là nơi sinh sống lâu đời của đồng bào dân tộc Mông. Đến đây, du khách có cơ hội tìm hiểu những phong tục truyền thống, kiến trúc nhà ở, trang phục và các lễ hội mang đậm bản sắc vùng cao.

Cuộc sống bình dị của người dân địa phương cùng nhịp sống chậm rãi cũng là điều khiến nhiều người yêu thích. Không có những khu vui chơi sầm uất hay các công trình hiện đại, Mường Lống hấp dẫn bằng chính vẻ nguyên sơ và sự yên bình của mình.

Trong những năm gần đây, Mường Lống dần trở thành lựa chọn của nhiều du khách yêu thiên nhiên và thích khám phá những điểm đến mới. Không khí mát mẻ, cảnh quan núi rừng hùng vĩ cùng nét văn hóa bản địa đặc sắc đã giúp nơi đây ghi dấu ấn riêng trên bản đồ du lịch Nghệ An.

Tác giả: Yến Nguyễn

Nguồn tin: saostar.vn